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    Clausuran bodega clandestina en Independencia y decomisan 47 mil botellas y latas de alcohol en operativo previo al 18

    El municipio utilizó cuatro camiones para el traslado de los productos decomisados, los que permanecerán en un centro de acopio a la espera de ser destruidos.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un operativo de fiscalización desarrollado por Carabineros y la Municipalidad de Independencia permitió clausurar una bodega clandestina y decomisar 47 mil unidades de bebidas alcohólicas.

    Esto, en cumplimiento de una orden judicial de entrada y registro con facultades de incautación que obtuvo el municipio en relación a un inmueble de calle Picarte que funcionaba sin los permisos correspondientes para el almacenamiento y comercialización de estos productos.

    El procedimiento fue encabezado por el alcalde Agustín Iglesias, junto a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública, Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Paisajismo (Dimap), personal de Carabineros y el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

    El establecimiento había sido objeto de fiscalizaciones anteriores por funcionar sin las autorizaciones correspondientes.

    A ello se sumaron reiterados reclamos de vecinos del sector por la presunta venta clandestina de bebidas alcohólicas.

    “Estamos frente a una bodega clandestina, porque no tiene patente de alcohol ni autorización para funcionar como un lugar de acopio de este volumen. Hoy, con una orden judicial, pudimos ingresar y decomisar lo que se encontraba al interior”, destacó el alcalde.

    Iglesias advirtió que este tipo de establecimientos puede tener un impacto directo en la seguridad y la convivencia de los barrios.

    “Este es un lugar que, presuntamente, abastece de alcohol a personas del sector y eventualmente también a quienes comercializan estos productos de manera ilegal. Tenemos que cortar esa cadena de abastecimiento y recuperar los espacios para nuestros vecinos”, planteó el jefe comunal.

    El alcalde también manifestó su preocupación por la comercialización de bebidas alcohólicas de alta graduación y bajo costo, conocidas popularmente como “pela cables”, cuyo consumo se relaciona con situaciones de consumo problemático de alcohol y que, según ha advertido el municipio, también tiene efectos en sectores donde existe presencia de personas en situación de calle.

    En el marco de la intervención, se utilizaron cuatro camiones para trasladar las botellas y latas decomisadas hasta un centro de acopio bajo custodia municipal, donde permanecerán a la espera del procedimiento de destrucción correspondiente, según informó la sede comunal.

    Más sobre:PolicialIndependenciaFiestas PatriasAlcohol

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