SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Cámara aprueba medidas de seguridad para prevenir caídas desde edificios y proyecto queda a un paso de convertirse en ley

    La Cámara de Diputados aprobó los acuerdos alcanzados en la comisión mixta, ahora solo resta que el Senado ratifique la iniciativa para que pase a fase de promulgación.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Aton Chile Diego Martin

    A mediados de mayo, Isidora, una niña de 2 años que estaba a cargo de su padre, falleció tras caer por un ventanal que no tenía malla de seguridad en un piso 11 de un departamento en Las Condes.

    La tragedia que enlutó al país aceleró la discusión de la Ley Valentín, proyecto que busca regular y exigir medidas de seguridad en edificios y que hasta ese momento se encontraba en trámite en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

    La norma lleva el nombre de Valentín, en memoria de un niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío en 2025.

    La iniciativa avanzó y este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 130 votos a favor el proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para incorporar nuevas medidas de seguridad destinadas a prevenir accidentes por caídas desde edificios en altura.

    El objetivo del proyecto es fortalecer la seguridad de las personas que residen en edificaciones en altura, para ello la norma establece que los reglamentos de copropiedad deben permitir la instalación de sistemas adicionales de seguridad, de forma permanente y con materiales resistentes destinados a evitar caídas.

    Entre estas medidas se consideran las mallas de protección de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación para la apertura de ventanas y otros mecanismos que cumplan las instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominios.

    Los reglamentos de copropiedad podrán fijar estándares mínimos de calidad y condiciones para su instalación y mantención, para preservar la seguridad y homogeneidad de los edificios.

    La iniciativa también obliga a que en las viviendas ubicadas sobre el primer piso donde residan niños o niñas de hasta 12 años o personas con necesidades especiales, se incorporen medidas de seguridad adecuadas en ventanas, balcones u otros sectores que presenten riesgo de caída.

    Esta jornada la Cámara de Diputados aprobó los acuerdos alcanzados en la comisión mixta, ahora solo resta que el Senado ratifique la iniciativa para que pase a la fase final de promulgación.

    Más sobre:Ley ValentínEdificioSeguridadMedidas de seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¡Celulares fuera! Las medidas de seguridad en el inicio del primer juicio por el crimen de Ronald Ojeda

    Carabineros enfrenta a tiros y logra detener a sujetos que robaron 395 kilos de carne premium en frigorífico de Recoleta

    Detienen a cuatro sujetos de la banda de Los Peregrinos en Antofagasta: se les imputan diversos robos en la ciudad

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    Lo más leído

    1.
    Crespo recibe portazo de Carabineros en su intención de volver a vestir de verde: abogado acusa ilegalidad en resolución

    Crespo recibe portazo de Carabineros en su intención de volver a vestir de verde: abogado acusa ilegalidad en resolución

    2.
    Comenzó la purga Suprema: pleno abre los fuegos en deliberación para remover jueces y Chevesich comunicará el veredicto

    Comenzó la purga Suprema: pleno abre los fuegos en deliberación para remover jueces y Chevesich comunicará el veredicto

    3.
    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    “Ya he cumplido más del 80% de mi condena”: con una carta desde la cárcel, Karen Rojo pide a Gendarmería agilizar informe

    4.
    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    Ministros Marín y Poduje anuncian nuevo beneficio para que 25 mil jefas de hogar financien reparaciones de sus viviendas

    5.
    Subsecretaría de DD.HH. ordena retiro de Bernarda Vera del Registro de Víctimas de Desaparición Forzada

    Subsecretaría de DD.HH. ordena retiro de Bernarda Vera del Registro de Víctimas de Desaparición Forzada

    6.
    Se busca director de Mejor Niñez: Mideso llama a concurso para reemplazar a Claudio Castillo tras “pérdida de confianza”

    Se busca director de Mejor Niñez: Mideso llama a concurso para reemplazar a Claudio Castillo tras “pérdida de confianza”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    ¡Celulares fuera! Las medidas de seguridad en el inicio del primer juicio por el crimen de Ronald Ojeda
    Chile

    ¡Celulares fuera! Las medidas de seguridad en el inicio del primer juicio por el crimen de Ronald Ojeda

    Carabineros enfrenta a tiros y logra detener a sujetos que robaron 395 kilos de carne premium en frigorífico de Recoleta

    Detienen a cuatro sujetos de la banda de Los Peregrinos en Antofagasta: se les imputan diversos robos en la ciudad

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre
    Negocios

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    7 zapatillas que se transformaron en iconos
    Tendencias

    7 zapatillas que se transformaron en iconos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Otro favorito manda un aviso: Bayern Múnich aterriza a la revelación nórdica y arranca goleando en la Champions League
    El Deportivo

    Otro favorito manda un aviso: Bayern Múnich aterriza a la revelación nórdica y arranca goleando en la Champions League

    El mensaje de Garnero de cara a la recta final de la UC: “El título es casi imposible, pero en algún momento habrá pasado”

    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27
    Tecnología

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión
    Cultura y entretención

    Varinia Brodsky deja la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes tras tres años de gestión

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare
    Mundo

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor