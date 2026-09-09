Cámara aprueba medidas de seguridad para prevenir caídas desde edificios y proyecto queda a un paso de convertirse en ley

A mediados de mayo, Isidora, una niña de 2 años que estaba a cargo de su padre, falleció tras caer por un ventanal que no tenía malla de seguridad en un piso 11 de un departamento en Las Condes.

La tragedia que enlutó al país aceleró la discusión de la Ley Valentín, proyecto que busca regular y exigir medidas de seguridad en edificios y que hasta ese momento se encontraba en trámite en la comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.

La norma lleva el nombre de Valentín, en memoria de un niño de 5 años que cayó desde el piso 13 de un edificio en San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío en 2025.

La iniciativa avanzó y este miércoles la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó con 130 votos a favor el proyecto que modifica la Ley de Copropiedad Inmobiliaria para incorporar nuevas medidas de seguridad destinadas a prevenir accidentes por caídas desde edificios en altura.

El objetivo del proyecto es fortalecer la seguridad de las personas que residen en edificaciones en altura, para ello la norma establece que los reglamentos de copropiedad deben permitir la instalación de sistemas adicionales de seguridad, de forma permanente y con materiales resistentes destinados a evitar caídas.

Entre estas medidas se consideran las mallas de protección de alta resistencia, sistemas de bloqueo o limitación para la apertura de ventanas y otros mecanismos que cumplan las instrucciones de la Secretaría Ejecutiva de Condominios.

Los reglamentos de copropiedad podrán fijar estándares mínimos de calidad y condiciones para su instalación y mantención, para preservar la seguridad y homogeneidad de los edificios.

La iniciativa también obliga a que en las viviendas ubicadas sobre el primer piso donde residan niños o niñas de hasta 12 años o personas con necesidades especiales, se incorporen medidas de seguridad adecuadas en ventanas, balcones u otros sectores que presenten riesgo de caída.

Esta jornada la Cámara de Diputados aprobó los acuerdos alcanzados en la comisión mixta, ahora solo resta que el Senado ratifique la iniciativa para que pase a la fase final de promulgación.