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    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    El dispositivo combina un diseño de pasaporte con multitarea similar a la del iPad y compatibilidad con Apple Pencil. Según el anuncio oficial de Apple, las versiones de mayor almacenamiento superarán los $4 millones.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    La firma de Cupertino se prepara para incorporar un teléfono plegable a su catálogo. Su nombre oficial es iPhone Duo y tendrá un precio inicial de $2.499.990 para Chile, según se dio a conocer hoy en el Evento de Apple 2026.

    El equipo fue el principal anuncio de una presentación que también contempla nuevos iPhone, relojes y audífonos.

    La propuesta combinará un formato corto y ancho, conocido como “pasaporte”, con una pantalla que se despliega para ampliar el espacio de uso.

    El nuevo dispositivo incorpora un procesador A20 Pro y el módem C2, desarrollado por Apple, mientras su comercialización comenzará en octubre.

    Conoce al nuevo iPhone Duo

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    El software será una de sus principales diferencias frente a los iPhone tradicionales.

    El iPhone Duo permitirá ejecutar aplicaciones una junto a otra, ofrecerá funciones de multitarea similares a las del iPad y será compatible con Apple Pencil.

    Además, el teléfono estará disponible en los colores blanco y azul oscuro.

    La combinación sugiere un dispositivo pensado para alternar entre tareas rápidas y actividades que aprovechan una superficie mayor. Consultar dos aplicaciones simultáneamente o utilizar un lápiz sobre la pantalla desplegada podría acercar parte de la experiencia del teléfono a la de una tablet.

    El precio marcaría su posicionamiento. La versión de entrada incluiría 256 GB de almacenamiento, mientras que las configuraciones superiores se aproximarán a los $4.059.990.

    iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre

    Según una nota previa publicada en Bloomberg, la escasez de memorias elevó los costos previstos, pero Apple absorberá una parte para mantener el modelo base cerca de los US$1.999 (su precio en EE.UU.) y trasladará el incremento a las versiones de mayor capacidad.

    Para la compañía, el desafío comercial será justificar ese desembolso con una experiencia que aproveche el formato plegable.

    Precios del iPhone Duo confirmados para Chile

    AlmacenamientoPrecio
    256 GB$2.499.990
    512 GB$2.759.990
    1 TB$3.279.990
    2 TB$4.059.990

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    Más sobre:AppleiPhone DuoChilePlegablesexperiencia formato plegableiPhone plegable Chileevento de Apple 2026escasez de memoriasversiones de mayor capacidadprecio US$1999colores blanco y azul oscurocompatibilidad Apple Pencilmultitarea tipo iPadmódem C2A20 Propantalla desplegableformato pasaporteprecio iPhone Duo Chileteléfono plegable AppleApple plegable256 GB almacenamientoiPhone Duo octubre 2026Apple PencilNovedades tecnologíaTecnologíaLa Tercera

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