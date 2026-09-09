iPhone Duo: el primer plegable de Apple costará desde $2.499.990 y llegará en octubre
El dispositivo combina un diseño de pasaporte con multitarea similar a la del iPad y compatibilidad con Apple Pencil. Según el anuncio oficial de Apple, las versiones de mayor almacenamiento superarán los $4 millones.
La firma de Cupertino se prepara para incorporar un teléfono plegable a su catálogo. Su nombre oficial es iPhone Duo y tendrá un precio inicial de $2.499.990 para Chile, según se dio a conocer hoy en el Evento de Apple 2026.
El equipo fue el principal anuncio de una presentación que también contempla nuevos iPhone, relojes y audífonos.
La propuesta combinará un formato corto y ancho, conocido como “pasaporte”, con una pantalla que se despliega para ampliar el espacio de uso.
El nuevo dispositivo incorpora un procesador A20 Pro y el módem C2, desarrollado por Apple, mientras su comercialización comenzará en octubre.
Conoce al nuevo iPhone Duo
El software será una de sus principales diferencias frente a los iPhone tradicionales.
El iPhone Duo permitirá ejecutar aplicaciones una junto a otra, ofrecerá funciones de multitarea similares a las del iPad y será compatible con Apple Pencil.
Además, el teléfono estará disponible en los colores blanco y azul oscuro.
La combinación sugiere un dispositivo pensado para alternar entre tareas rápidas y actividades que aprovechan una superficie mayor. Consultar dos aplicaciones simultáneamente o utilizar un lápiz sobre la pantalla desplegada podría acercar parte de la experiencia del teléfono a la de una tablet.
El precio marcaría su posicionamiento. La versión de entrada incluiría 256 GB de almacenamiento, mientras que las configuraciones superiores se aproximarán a los $4.059.990.
Según una nota previa publicada en Bloomberg, la escasez de memorias elevó los costos previstos, pero Apple absorberá una parte para mantener el modelo base cerca de los US$1.999 (su precio en EE.UU.) y trasladará el incremento a las versiones de mayor capacidad.
Para la compañía, el desafío comercial será justificar ese desembolso con una experiencia que aproveche el formato plegable.
Precios del iPhone Duo confirmados para Chile
|Almacenamiento
|Precio
|256 GB
|$2.499.990
|512 GB
|$2.759.990
|1 TB
|$3.279.990
|2 TB
|$4.059.990
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