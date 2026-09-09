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    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    El nuevo reloj anunciado por Apple incorpora el chip S11, mediciones cardíacas cada cinco segundos y hasta 50 horas de autonomía en uso cotidiano. También sumará herramientas de inteligencia artificial para resumir conversaciones.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Apple presentó el Apple Watch Ultra 4, una nueva generación de su reloj para deportes y actividades al aire libre que concentra sus mejoras en el seguimiento físico, la batería y la inteligencia artificial.

    Entre sus principales novedades está Readiness, una función que combina información de actividad, sueño y signos vitales para orientar al usuario sobre cómo afrontar su jornada.

    El dispositivo incorpora el chip S11 y un nuevo sistema de sensores ópticos y eléctricos, denominado Health Sensing System.

    Estará disponible en titanio natural y negro, con un precio inicial de $999.990 en Chile y llegada a tiendas desde el 22 de septiembre.

    Mediciones cardíacas más frecuentes

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    El nuevo sistema utiliza luces LED verdes de mayor tamaño y menor consumo para medir la frecuencia cardíaca cada cinco segundos durante todo el día.

    Apple sostiene que el Ultra 4 ofrece la medición de frecuencia cardíaca más precisa entre los wearables. La afirmación se basa, según la compañía, en un estudio comparativo con más de mil participantes.

    El reloj también aumenta hasta 24 veces la frecuencia de medición de la variabilidad cardíaca, conocida como HRV. Esta información se presentará en dos variantes: una orientada al seguimiento de la recuperación diaria y otra enfocada en tendencias generales de salud.

    Además, una nueva vista permitirá alternar entre métricas diurnas y nocturnas para observar cambios respecto de los valores habituales del usuario.

    Readiness: un puntaje para ajustar la exigencia del día

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    Readiness analiza la actividad reciente, la carga de entrenamiento, los signos vitales y la puntuación de sueño para entregar una calificación de cero a diez. El resultado se acompaña de cuatro posibles recomendaciones: recuperarse, moderar el ritmo, estar listo o ir con todo.

    La puntuación se actualiza durante la jornada a medida que llegan nuevos datos. Por ejemplo, puede cambiar después de un entrenamiento intenso o una variación en las métricas diurnas.

    La herramienta también muestra qué factores influyen en el resultado. Según Apple, su algoritmo fue desarrollado con datos del Apple Heart and Movement Study y la colaboración de especialistas en ejercicio y médicos de la compañía.

    Hasta 50 horas de batería y modos para entrenamientos largos

    Apple anuncia hasta 50 horas de autonomía en uso cotidiano y hasta 84 horas en modo de bajo consumo.

    La carga rápida permitirá obtener hasta 18 horas adicionales de uso con 15 minutos conectado al cargador, de acuerdo con sus pruebas.

    Para el seguimiento deportivo habrá dos modalidades específicas. Extended Workout ofrecerá hasta 25 horas de registro con lecturas completas de GPS y frecuencia cardíaca, un aumento del 25% frente al modelo anterior.

    Por su parte, Max Extended Workout permitirá registrar carreras, caminatas y excursiones al aire libre durante hasta 45 horas, manteniendo lecturas de GPS cada segundo. Esta cifra corresponde a ese modo particular de entrenamiento, no al funcionamiento cotidiano del reloj.

    El chip S11 también impulsa un rediseño del contador de pasos mediante aprendizaje automático. Apple promete mejoras en el conteo diario y en la estimación de distancia al caminar o correr en interiores, junto con un indicador de pasos en tiempo real en la esfera.

    Inteligencia artificial para recordar conversaciones

    Apple Watch Ultra 4: más batería, nuevos sensores y una función que indica cuándo entrenar o descansar

    El Ultra 4 incorporará Audio Intelligence, un conjunto de herramientas que combina el micrófono, el chip S11, modelos de Apple Intelligence en el iPhone y procesamiento mediante Private Cloud Compute.

    Una de ellas es Live Rewind: al presionar dos veces la Digital Crown, el usuario podrá ver como texto los 15 segundos anteriores de una conversación. Ese fragmento se podrá guardar en la aplicación Siri o utilizar para hacerle preguntas al asistente.

    Siri Recap, en tanto, generará un título y los puntos principales de una conversación cuando la función esté activada.

    Apple precisa que producirá resúmenes generales y que no identificará ni atribuirá las intervenciones a personas específicas.

    Ambas herramientas llegarán en beta más adelante este año.

    Según la compañía, el audio se procesa en un compartimento aislado del chip y se elimina inmediatamente después, sin crear ni almacenar grabaciones.

    El usuario podrá activar cada función por separado y decidir cuándo y dónde opera Siri Recap. Live Rewind emitirá un sonido incluso si el reloj está en silencio y mostrará indicadores visuales de su activación.

    Audio Intelligence también incluirá reconocimiento de sonidos, como alarmas, timbres o el llanto de un bebé, para alertar a personas sordas o con dificultades auditivas. Shazam podrá identificar automáticamente la música del entorno y mostrar la canción en la pila inteligente de widgets.

    Siri AI, nuevas funciones de salud y soporte en español

    Con watchOS 27, el reloj tendrá acceso a Siri AI, la nueva versión del asistente con comprensión de contexto personal y capacidad para mantener conversaciones desde la muñeca.

    Su despliegue comenzará en beta el 14 de septiembre en inglés. Apple prevé incorporar español, francés, japonés, coreano y portugués en octubre, con disponibilidad sujeta al dispositivo, idioma y región.

    La actualización también añade un gesto de un solo toque entre índice y pulgar para seleccionar widgets, sugerencias de aplicaciones y soporte para perimenopausia y menopausia en Seguimiento del Ciclo. Workout Buddy sumará español y podrá funcionar sin el iPhone cerca.

    Más adelante este año llegará, inicialmente en inglés de Estados Unidos, una aplicación Salud rediseñada para el iPhone. Incluirá Health Age, una función que compara determinadas métricas con la edad del usuario, además de nuevas vistas para seguir tendencias de salud a largo plazo.

    Precio, colores y fecha de venta

    El Apple Watch Ultra 4 parte en $999.990 y estará disponible en titanio natural y negro. La preventa para Chile comienza el 12 de septiembre y las entregas comienzan el 22 de septiembre.

    La renovación incluye nuevos colores de las correas Trail Loop y Alpine Loop, además de Ocean Bands fabricadas con silicona translúcida. También habrá una versión Apple Watch Hermès Ultra 4, con una nueva correa de titanio Grand H ajustable para usar sobre un traje de agua.

    Lee también:

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