Ministra de Talca que integra el Consejo Ético del Poder Judicial es sancionada en la Suprema por faltas a la probidad

Fue a fines de abril cuando el secretario de la Corte Suprema Jorge Sáez realizó el sorteo para los judiciales que integrarán el nuevo Consejo Ético del Poder Judicial.

La sorpresa ocurrió cuando en la tercera categoría el resultado arrojó de forma azarosa a la ministra de la Corte de Apelaciones de Talca Marisol Ponce como la elegida.

Que el azar haya elegido a Ponce generó ruido al interior del Poder Judicial. Las razones apuntan al sumario que enfrentó luego de que funcionarios de su jurisdicción, e incluso de forma soterrada uno de sus compañeros en el pleno de la corte, levantaran una denuncia en su contra.

El sorteo realizado el miércoles.

Según fuentes judiciales el sumario tenía dos hechos principales. Por un lado había una denuncia por supuesto acoso laboral, y por otro se denunciaba que Ponce -en su calidad de presidenta- habría realizado gestiones, a través de la secretaria de la corte, para presionar a un juez de Cauquenes para que designara a Matías Jorquiera como notario interino por un mes en el cupo de Cauquenes que dejó Yamil Najle cuando se fue como conservador a Chillán.

El asunto se volvía más complejo debido a que Jorquiera es hijo de la influyente conservadora de Talca Camila Jorquiera. El hijo de la conservadora estuvo casi un año como suplente hasta que llegó Julio Movillo como titular.

Cuando la denuncia que afectó a la ministra Ponce se formalizó, se abrió el proceso disciplinario respectivo, pero toda la Corte de Talca se inhabilitó.

Así fue como el proceso llegó a la Corte de Rancagua y quedó en manos del fiscal judicial Joaquín Nilo. Fuentes de esa jurisdicción comentan que Nilo formuló cargos, pero cuando esto llegó al pleno los magistrados por unanimidad optaron por absolver a Ponce.

La apuesta de la ministra Ponce y su defensa era confirmar dicha absolución ante el pleno de la Suprema. Sin embargo fuentes judiciales confirman a La Tercera que hace algunos días el máximo tribunal notificó la sentencia y las noticias fueron negativas para la expresidenta de la Corte de Talca.

Quienes supieron de lo resuelto por los supremos cuentan que el pleno dio vuelta el resultado y optó por sancionar a la magistrada por faltas a la probidad en relación al cargo que reprochó su interferencia en el nombramiento del conservador interino Jorquiera.

“Esta corte comparte las conclusiones del fiscal judicial en orden a que existen antecedentes suficientes que permiten dar por acreditada la instrucción impartida por la investigada señora Ponce a la denunciante, en orden a que se comunicara con el juez del Juzgado de Letras de Cauquenes, a fin de asegurar que recibiera a un candidato en particular durante el proceso de designación del Conservador de Bienes Raíces en Cauquenes interino”, se lee en la resolución.

La sentencia agrega que “para determinar la entidad de la sanción se tiene presente la evidente gravedad del hecho, al involucrar una falta de probidad ejecutada prevaliéndose del cargo servido y de la función que cumplía a esa fecha la investigada como presidenta de la Corte de Apelaciones de Talca, corresponde aplicar la sanción prevista en el artículo 537 N° 5 del Código Orgánico de Tribunales, morigerada en su tramo por la historia previa y ausencia de reproches anteriores, disponiéndose la suspensión de funciones por el término de dos meses con goce de medio sueldo".

Respecto de los hechos vinculados al acoso laboral, la Suprema confirmó la absolución. En esta parte de la resolución también hubo votos de monoría de quienes estuvieron por sancionar a la magistrada. En este grupo figura la presidenta de la Suprema, ministra Gloria Ana Chevesich, y el ministro Jorge Zepeda.

Pese a que la decisión es de última instancia, desde el entorno de Ponce comentan que al no quedar conformes con la decisión se está analizando la presentación de recursos para revertir la decisión de los supremos.

En caso de que la resolución quede firme, la continuidad de Ponce en el Consejo Ético se complicará. Esto debido a que cuando se hizo el sorteo, se sacó del universo a todos los ministros que tenían sentencias disciplinarias, por lo que tras este fallo en realidad Ponce ya no cumpliría con el requisito para parmanecer.

Esta no es la única complicación que ha tenido el consejo. Otro de los jueces sorteados también se vio forzado a renunciar. Se trata del juez del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso Sergio Pizarro.

El magistrado enfrentó en sumario ante el pleno del tribunal de alzada de Valparaíso por registrar una salida al extranjero estando con licencia médica. El pleno luego de analizar su caso lo absolvió .

Sin embargo, su nombre está en la tabla de 58 jueces que la Suprema decidió abrirle un cuaderno de remoción. Pese a que Pizarro aceptó su nominación, luego renunció y la judicatura realizó otro sorteo para reemplazarlo.