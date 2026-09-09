Quinta Edición de Feria Aparte llega a Independencia

Feria Aparte regresa a Independencia. Los días sábado 3 y domingo 4 de octubre, la feria de arte contemporáneo celebrará su quinta edición en la Ex Cervecería Ebner, edificio patrimonial que forma parte de Mall Barrio Independencia, con entrada completamente gratuita.

Creada en 2022 como una feria independiente y autogestionada, Feria Aparte busca fortalecer el ecosistema artístico nacional y ampliar el acceso al arte contemporáneo. En sus cinco ediciones, más de 30.000 personas han recorrido la feria, que ha reunido a más de 150 galerías, colectivos, talleres y proyectos, promovido la circulación de más de 800 artistas y alcanzado la venta de más de 2.000 obras.

Este año, más de 40 expositores de artes visuales formarán parte de la feria, con propuestas de artistas emergentes y de trayectoria. A ellos se sumará una programación pública con conversatorios, talleres, música en vivo, recorridos y actividades de mediación, pensada para acercar el arte contemporáneo a públicos diversos y generar nuevas instancias de encuentro entre artistas, proyectos y visitantes.

“Queremos que la feria siga creciendo como un espacio de encuentro, donde artistas, galerías, proyectos y públicos puedan conectarse. Celebrar cinco años de Feria Aparte es un hito muy importante para nosotros y también una reafirmación de nuestro compromiso como parte activa del ecosistema artístico nacional. Creemos que una escena más diversa, accesible y colaborativa fortalece al arte contemporáneo y a todos sus actores”, explicó Ana Carolina Tapia, directora de Feria Aparte.

Por segundo año consecutivo, la feria tendrá como escenario la Ex Cervecería Ebner, Monumento Histórico y edificio clave para la historia industrial de Santiago. Durante el fin de semana, este espacio patrimonial volverá a activarse para recibir a miles de visitantes y convertirse en un punto de encuentro entre arte contemporáneo, patrimonio y ciudad.

La quinta edición sumará nuevas alianzas y reconocimientos para los proyectos participantes. Entre las novedades destaca el Premio AGAC a la Propuesta Expositiva, que reconocerá aspectos como el trabajo curatorial, el montaje, la relación entre las obras y la experiencia construida para el público. A este nuevo reconocimiento se suma la continuidad de dos importantes alianzas: por tercer año consecutivo se entregará el Premio Adquisición MAC, mientras que Fundación Mecenas realizará por segundo año su Premio Adquisición, cuya obra ganadora pasará a formar parte de la Colección Mecenas.

También serán parte de esta edición AGAC, Fundación Mecenas y Capa3, entre otras organizaciones vinculadas al ecosistema cultural, además de una variada oferta gastronómica y actividades para personas de distintas edades.

Con entrada liberada desde sus inicios, Feria Aparte busca contribuir a la formación de nuevos públicos y democratizar el acceso al arte contemporáneo. Su quinta edición invita nuevamente a recorrer, conocer y adquirir arte en un espacio abierto y accesible, donde artistas, proyectos, coleccionistas y públicos puedan encontrarse.

Coordenadas

Fechas: viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre de 2026

Lugar: Ex Cervecería Ebner – Mall Barrio Independencia

Dirección: Av. Independencia 565, Santiago

Entrada: liberada