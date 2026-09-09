Santiago Wanderers comienza la cuenta regresiva. El sueño de disputar la Copa Intercontinental Sub 20 está cada vez más cerca. El sábado 19, los porteños disputarán uno de los partidos más importantes de su historia institucional: enfrentarán al Real Madrid juvenil.

El marco será impresionante. El partido se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, después de que no prosperara el intento por traer la definición a Chile, puntualmente a Valparaíso.

¿Cuánto costará ver a Santiago Wanderers ante el Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20?

A través de su sitio web, los merengues anuncian el proceso de venta de los boletos para el duelo. Los valores de los boletos fluctúan entre los US$ 17,4 ($ 16.179), en las localidades generales, a los US$ 174 ($ 161.103) en las ubicaciones VIP.

La expectativa de la organización es superar la marca que estableció el choque entre Flamengo y Barcelona, que el año pasado se midieron ante un marco de 45.656 espectadores. Ese encuentro se disputó en el Maracaná, en Río de Janeiro, uno de los factores que alimentaba la ilusión de que el choque ante la Casa Blanca se jugara en Valparaíso.

Wanderers, en la celebración del título continental ante sus hinchas. (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

El intento fallido

A comienzos de julio, el sueño de enfrentar a los merengues en el puerto terminó de esfumarse. El interés del equipo de Valparaíso contaba con el respaldo de la dirigencia de la ANFP, que realizó gestiones en ese sentido, encabezadas por Pablo Milad. “Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país”, señaló el presidente del fútbol chileno durante una visita al complejo deportivo del club porteño.

Después de esfumarse la opción, Wanderers arremetió contra el gobierno. “Esto que estamos viviendo hoy es, literalmente, la crónica de una muerte anunciada.Hace una semana, cuando se debatía si podíamos recibir a la U de Chile, advertimos con mucha claridad que se estaba dando una señal nefasta, porque si seguíamos achicándonos y prohibiendo todo, íbamos a pagar las consecuencias”, declaró, mediante un comunicado.

“Lamentablemente, el tiempo nos dio la razón de la peor manera, porque por distintas razones el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, pero en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra”, prosigue.

“La realidad es que nosotros nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático. Nos encontramos con informes negativos para todo, con bajas de aforo que son un chiste y con una incapacidad tremenda para organizar eventos masivos de verdad. La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad, esa forma de entender el deporte a la larga impacta en la sociedad y tiene consecuencias directas, como esta”, decían