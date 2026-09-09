“Casi me arranca la cara”: cómo fue la dura pelea entre Noel y Liam Gallagher que separó a Oasis

La tensión se podía sentir. Los estallidos de furia entre Noel y Liam Gallagher marcaron toda la carrera de Oasis, por eso es que en 2009, en las entrevistas promocionales de su entonces nuevo disco Dig Our your Soul, a nadie sorprendió que se dedicaran pullas por las páginas de la prensa y las redes sociales.

En una charla con la Revista Q, Noel fue directo. “No me cae bien Liam”, para luego rematar. “Es grosero, arrogante, intimidante y vago. Es el hombre más irascible que jamás conocerás. Es como un hombre con un tenedor en un mar de sopa”.

Liam, por supuesto, no se guardó nada y le replicó a través de las páginas del NME. “Se necesita algo más que sangre para ser mi herman”, sentenció. “Él no me quiere y yo no le quiero a él”. Para entonces parecía otra más de las peleas de los Gallagher.

Pero la tensión entre ambos iba en aumento. En agosto de 2009, Oasis tenía dos presentaciones en agenda en el V Festival, en Weston Park de 2009. La primera noche tocaron como siempre, pero la segunda noche fue cancelada después de que Liam se retirara alegando laringitis viral. Siempre filoso, Noel declaró posteriormente a la prensa que, en su opinión, se trataba de una excusa por una resaca monumental de su hermano.

Pocos días después, los músicos cruzaron el canal de la mancha para presentarse en el Rock en Seine el 28 de agosto de 2009 en París. Fue entonces que la tensión escaló todavía más y no fue ni siquiera por la música; fue por la ropa.

Liam acaba de lanzar Pretty Green, su línea de ropa. Decidido, exigió obtener publicidad gratuita para la marca en los programas de la gira de Oasis. Pero Noel lo rechazó con viento fresco. “No me parecía bien que estuviera vendiendo su mercancía a nuestros aficionados”, explicó en 2011. “Se armó un gran lío por eso… Al final, le dije: ‘Si quieres anunciarte en el programa, ¿cuánto cuesta?’. No lo entendió. Montó en cólera y a partir de ahí todo fue cuesta abajo”.

Y a minutos de salir a tocar a París ocurrió el quiebre definitivo. El minuto en que la tensión explosó y arrasó con todo lo que se encontró a su paso. “Liam se puso bastante violento. Fue como una pelea de lucha libre de la WWE; se creía Randy Savage”, recordó Noel en 2011. “Nunca olvidaré ver a Andy [Bell, el bajista] contando constantemente cuántos zapatos llevaba puestos sin decir ni una palabra”.

Luego vendría lo peor. “Liam sale furioso del camerino y... agarra una ciruela. La lanza al otro lado del camerino y se estrella contra la pared. Ojalá hubiera terminado así, porque habría sido un titular genial: ‘Una ciruela lanza otra ciruela y acaba con Oasis’”, recordó Noel. “Entonces se va a su propio camerino y agarra una guitarra. Regresa y empieza a lanzarla como si fuera un hacha”.

Liam, blandiendo la guitarra como si fuera uno de los guerreros del rey Haroldo en Hastings, amenazó a Noel. “Me lo tomo a la ligera porque es lo que suelo hacer, pero fue un acto de violencia totalmente innecesario”, continuó el mayor de los Gallagher. “Estaba blandiendo la guitarra y casi me arranca la cara con ella. Acabó en el suelo y la apagué. Había gente de la banda que no decía nada. La gente miraba hacia otro lado y ni siquiera era un camerino grande. Todos estábamos involucrados y nadie decía nada. Así que pensé: ‘Me largo de aquí’”.

Noel se quedó en un auto afuera del lugar. Esperó unos minutos y se marchó. Mientras, en el festival, una fría voz en off anunciaba al público que Oasis no se presentaría. “La banda ya no existe”, señaló. El momento está incluido en el nuevo documental Oasis: Don’t Look Back In Anger como un recordatorio del quiebre entre los Gallagher.

Un par de horas después Noel publicó un comunicado en el sitio web de Oasis. “Con cierta tristeza y gran alivio les comunico que esta noche dejo Oasis”, escribió. “La gente escribirá y dirá lo que quiera, pero simplemente no podía seguir trabajando con Liam ni un día más. Mis disculpas a todos los que compraron entradas para los conciertos de París, Constanza y Milán”.

Con los años, Liam recordó esa noche aciaga. “Me tiraron debajo del puto autobús. Toda mi vida se derrumbó”, dijo a The Guardian. De paso descartó que el consumo excesivo de alcohol fuese la causa de todos los problemas. “Ese fue mi comportamiento desde el primer día, y el de Noel. Eso es lo que hizo de Oasis fuera que era. Yo no era diferente, pero, de repente, él se convirtió en Ronan Keating o en algún capullo blando que decía: ‘No podemos tener ese comportamiento’”.

Por su lado, Noel comentó que aquella gira final había estado marcada por los desencuentros. “Liam y yo tuvimos una pelea tremenda, tremenda, tremenda a puñetazos tres semanas antes de que empezara la gira mundial, y peleas como esa en el pasado siempre se solucionaban fácilmente, pero por alguna razón esta vez no iba a dejarlo pasar”, dijo en 2015. “Pensé: ‘Que se joda este cabrón’. Y se respiraba un ambiente de furia en todo el mundo”.

Por ello, tal como detalla en el nuevo documental, el músico no quiso saber nada sobre una posible reunión de Oasis. Lo violento del quiebre y todo lo que se había acumulado habían disipado cualquier atisbo de conciliación. Hasta que finalmente ocurrió, pero esa es otra historia.