Kast destaca baja de homicidios, pero advierte que “necesitamos más herramientas para combatir el crimen organizado”

El Presidente José Antonio Kast abordó este miércoles a las cifras sobre homicidio entregadas por el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía Nacional y las policías.

En detalle, de acuerdo a los datos de dichos organismos, un total de 472 víctimas de homicidio consumado se registraron durante el primer semestre de 2026, 41 menos que el mismo periodo del año pasado.

Según señaló Patricia González, jefa (s) de la División de Estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, los homicidios durante el primer semestre del 2026 registraron una disminución del 11,5% en comparación con el mismo periodo en 2025.

La tasa de homicidios, en tanto, pasó de 2,6 a 2,3 víctimas por cada 100 mil habitantes, manteniendo la tendencia a la baja observada durante los primeros semestres de los últimos años.

Bajo este cuadro, es que el Presidente destacó los datos, pero a la vez, hizo hincapié en que se necesitan más herramientas para enfrentar el crimen organizado, esto en medio de la tramitación de la reforma de seguridad que hoy se encuentra en el Congreso.

“Hechos, sin palabras. Hoy el Ministerio de Seguridad informa de una baja significativa en homicidios en el primer semestre”, publicó en X.

“Necesitamos más herramientas para combatir el crimen organizado, pero la gestión efectiva está dando resultados”, agregó el mandatario.