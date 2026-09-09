Kast se reúne con libertarios y agradece sus “propuestas, franqueza y apoyo” pese a no ser parte del gobierno

Continúan las reuniones del Presidente José Antonio Kast con los partidos que conforman el gobierno y sus aliados en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Ayer por la noche, el mandatario recibió a los integrantes de su extienda política, el Partido Republicano. Esta mañana, en tanto, hizo lo propio con los libertarios.

Previo a la cita, los diputados del Partido Nacional Libertario (PNL), liderado por el excandidato presidencial Johannes Kaiser, ya habían adelantado que uno de los temas que pondrían sobre la mesa sería el avance de los indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social.

“Los indultos siempre van a estar dentro de los primeros temas que nosotros vamos a conversar. Vamos a exigir que se cumplan los compromisos que él (Kast) asumió durante su campaña”, señaló ayer la diputada Paulina Muñoz.

Como sea, esta tarde, el Presidente abordó el encuentro a través de sus redes sociales y destacó que, si bien los libertarios no forman parte del gobierno, valora sus propuestas y respaldo.

“Esta mañana nos reunimos con la bancada del Partido Nacional Libertario y con su presidente, Johannes Kaiser, a conversar sobre los desafíos del gobierno, las iniciativas legislativas y otros temas de contingencia”, señaló el mandatario.

“Si bien el PNL no forma parte del gobierno, agradezco sus propuestas, franqueza y apoyo en reformas clave que ha impulsado nuestro gobierno”, agregó Kast en la publicación, que acompañó con fotografías de la reunión.