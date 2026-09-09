SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Rabat se roba los elogios de primera ley de agenda de seguridad

    El proyecto de ley que amplía el plazo de hipótesis de flagrancia en delitos se aprobó en la Cámara con 125 votos. Fueron desatadas las gestiones del ministro de Justicia que amarró el acuerdo.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    9 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE JUSTICIA, FERNANDO RABAT. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    En el último trámite que le restaba al proyecto de ley que amplía el plazo de hipótesis de flagrancia en delitos -que en su recta final estuvo a cargo del ministro de Justicia, Fernando Rabat- el secretario de Estado se llevó las felicitaciones de diversos diputados, de distintos sectores políticos.

    La iniciativa fue aprobada por la unanimidad de los 125 diputados presentes.

    El primero en destacar la gestión del jefe de la cartera de Justicia, fue el y jefe de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva.

    “En primer lugar, quiero reconocer el trabajo del Ministerio en particular del señor ministro de Justicia, el señor Rabat, al poder tramitar este proyecto, tener la capacidad de escuchar, de entender qué sienten personas que tenemos sensibilidades distintas en materias de seguridad y en materia legislativa”, partió diciendo en la sala el diputado Leiva.

    “Por eso -agregó el socialista- quiero valorar, reconocer y agradecer la disposición del señor ministro de Justicia en la tramitación de un proyecto que puede ser muy complejo, pero cuando existe disposición al diálogo, a escuchar, a atender, no obsecuencia, sino capacidad de diálogo político y democrático surgen proyectos de ley aprobados con este nivel de unanimidad”.

    El presidente de la Comisión de Constitución, Jaime Mulet (FRVS) -quien ha tenido un estrecho trabajo legislativo con el ministro producto de que en dicho espacio legislativo se ven las materias relacionadas a la justicia-, aseguró que “el ministro ha ayudado porque es un hombre que tiene un conocimiento profundo del derecho y provoca un diálogo fluido en estos temas que son propiamente jurídicos”.

    “Es muy natural que el ministro de Justicia aborde este tipo de proyectos, más allá de que puedan estar en la Comisión de Seguridad o ser parte de la agenda de seguridad pública, porque estos son proyectos de carácter técnico”, añadió Mulet.

    La diputada Lorena Fries (FA), quien integró la comisión mixta que terminó de despachar el proyecto, si bien aseguró que para la izquierda el proyecto “no era un complejo ideológico”, agregó que “el ministro de Justicia es un hombre que sabe de derecho y eso facilita el diálogo que se pueda realizar, incluso, desde posturas tan distintas que pueda tener el ministro y yo en materias de procedimiento penal”.

    El diputado José Montalva (PPD), en tanto, consideró que “el ministro de Justicia ha mostrado disposición a escuchar para corregir y avanzar legislativamente, y eso hay que valorarlo”.

    “Confío en la forma que ha tenido el ministro Rabat, porque avanza, pero escucha y permite generar grandes consensos, que es lo que necesitamos en la cartera de justicia.

    Junto con ello, y en una abierta crítica al ministro de Seguridad, Martín Arrau, (republicano), Montalva afirmó: “Necesitamos más Rabat para avanzar en seguridad y menos Arrau”.

    En una línea similar, el diputado Héctor Barría (DC), señaló que “uno tiene críticas hacia otros actores del gobierno, pero en este caso el ministro ha puesto la pelota al piso”.

    “Cuando hay figuras políticas relevantes que hacen bien el trabajo, el gobierno debiera darles más alas para seguir avanzando”, añadió Barría.

    El jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, consideró que Rabat “ha mostrado una capacidad política bien importante, es capaz de dialogar, llegar a acuerdos, está mostrando la capacidad que tienen los distintos ministros cuando van agarrando el rodaje necesario”.

    9 SEPTIEMBRE 2026 MINISTRO DE JUSTICIA, FERNANDO RABAT. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El proyecto

    En lo medular, la iniciativa contempla aumentar el plazo de hipótesis de flagrancia de 12 a 24 horas -plazo que se considera que se está perpetrando un delito o que aún hay pruebas suficientes para sospechar que se cometió-, además de conferirles facultades autónomas a las policías para concretar acciones, entre ellas la recopilación de pruebas o toma de declaraciones, sin autorización de un fiscal.

    El texto considera, asimismo, otorgarle a la autoridad marítima estas facultades, pero con un plazo de 48 horas, dado que, según se consideró en la discusión legislativa, los traslados de las embarcaciones son más lentos.

    En clave política, la importancia de este paso en la Cámara Alta dice relación con que se transformó en el primer proyecto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) en ser despachado a ley.

    El escenario previo a la votación en la Cámara era auspicioso, dado que el respaldo en la comisión mixta -conformada por diputados y senadores que destrabaron las divergencias entre ambas cámaras- fue unánime, desde el Partido Republicano hasta el Frente Amplio.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosFernando RabatLa Tercera PMFlagrancia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques de Hamas del 7-O

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Comisión de Educación del Senado despacha a Hacienda proyecto que posterga la implementación de los SLEP

    Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra

    El primer 11 de septiembre de Kast: sin actos en La Moneda y con el Presidente de visita por Valdivia

    Simón Escalona: “Camilo fue hasta el final un acérrimo defensor de la unidad del PS”

    Lo más leído

    1.
    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    Lautaro Carmona y primer 11-S de Kast en La Moneda: “Vamos a demostrar nuestro nivel de organización, nuestra capacidad de movilizarnos”

    2.
    Comisión de Defensa de la Cámara tendrá sesión a bordo de buque de la Armada en la boca del Estrecho de Magallanes

    Comisión de Defensa de la Cámara tendrá sesión a bordo de buque de la Armada en la boca del Estrecho de Magallanes

    3.
    Senador Bianchi y reforma de seguridad: “Si mantenemos el presupuesto no vamos a ser capaces de combatir el crimen organizado”

    Senador Bianchi y reforma de seguridad: “Si mantenemos el presupuesto no vamos a ser capaces de combatir el crimen organizado”

    4.
    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”

    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”

    5.
    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”

    Kaiser (PNL): “Esperábamos una disposición más clara del Ejecutivo de hacerse cargo de nuestro proyecto de indulto general”

    6.
    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Pérez Mackenna se reúne con comandante en jefe de la Armada tras dichos en Argentina por el Estrecho de Magallanes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bayern Múnich vs. Bodo/Glimt en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming

    Dónde y a qué hora ver a PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk en TV en streaming

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

    Comisión de Educación del Senado despacha a Hacienda proyecto que posterga la implementación de los SLEP

    El primer 11 de septiembre de Kast: sin actos en La Moneda y con el Presidente de visita por Valdivia

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones
    Negocios

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    Sistema político: urgencia suma, reforma mínima

    Valente valora la “armonización” que ofrece la reforma al mercado de capitales y apunta a un paso a “ligas mundiales”

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Los pilotos del Rally Chile Biobío 2026 ya recorren los caminos del sur del país
    El Deportivo

    Los pilotos del Rally Chile Biobío 2026 ya recorren los caminos del sur del país

    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    La satisfacción de Joaquín Niemann con su juego tras su brillante ronda en Irlanda: “Un buen golpe es simplemente sexy”

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar
    Tecnología

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: el viaje de Tim Cook que inspiró el primer plegable de Apple

    Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra
    Cultura y entretención

    Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra

    Soledad Cruz y la obra sobre el movimiento que enfrentó a la UP: “El Poder Femenino fue invisibilizado por la derecha”

    Víctor Jara en la revista Ritmo del 11 de septiembre de 1973: la última nota antes de su asesinato

    Opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques de Hamas del 7-O
    Mundo

    Opositor Yair Golan demanda a la esposa de Netanyahu por insinuar que tenía conocimiento previo de los ataques de Hamas del 7-O

    Informe de organismo de la OEA analiza el fenómeno del “tuci” y advierte de los desafíos para la política sobre drogas

    Marco Rubio homenajea a Charlie Kirk en el aniversario de su asesinato: “Rendirán cuentas los enemigos de la civilización”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor