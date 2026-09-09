PDI tramita desvinculación de tres funcionarios detenidos en investigación por secuestros que involucra a exfiscal Fodich

La Policía de Investigaciones informó que está tramitando la desvinculación de tres de sus funcionarios que fueron detenidos en un caso que lidera la Fiscalía Supraterritorial y que se relaciona a una red de secuestros extorsivos.

Además de los funcionarios de la institución policial, detuvieron a otras cuatro personas, entre ellos el abogado penalista y exfiscal Vinko Fodich y Luis Moraga Parisi, primo del economista y líder del Partido de la Gente (PDG) Franco Parisi.

Los siete pasaron a control de detención este miércoles.

Según informó la Fiscalía Supraterritorial, se sospecha de su participación en delitos como secuestro extorsivo, asociación criminal, extorsión, entre otros.

Accediendo a una solicitud del Ministerio Público, el 7° Juzgado de Garantía amplió su detención hasta el viernes 11 de septiembre, fijándose para ese día una audiencia en la que se entregarán los antecedentes por los cuales se les investiga.

La PDI, en tanto, emitió un comunicado en el que los tres funcionarios, dos oficiales que se desempeñaban en la Brigada de Investigación Criminal de La Pintana y un agente policial, fueron apresados en el marco de un proceso investigativo iniciado y llevado a cabo por el Departamento V de Asuntos Internos de la institución.

“Se encuentra en curso el respectivo sumario administrativo, en el cual se encuentran suspendidos los funcionarios implicados, además, de la tramitación para su desvinculación”, informó la Jefatura Nacional de Asuntos Públicos de la institución policial.

La PDI destacó que “está y seguirá colaborando con la investigación, lo que se enmarca en la política de transparencia y del más estricto rechazo a las conductas que se alejan de la ética, probidad y valores institucionales”.