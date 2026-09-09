SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

    Con la presencia de Julián Álvarez de entrada, los colchoneros comenzaron ganando en Anfield, sin embargo los Reds terminaron imponiéndose por 2-1, en la continuidad de la jornada inaugural de la Fase de Liga. Mientras tanto, el PSG aplastó al Slovan Bratislava.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Liverpool derrotó al Atlético de Madrid, por la primera fecha de la Champions League. Foto: UEFA

    La continuidad de la jornada inaugural de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 entregaba un partido destacado en Anfield, entre Liverpool y Atlético de Madrid. Por segunda edición seguida, ambos elencos se cruzaban en la primera fecha. En esta ocasión, celebraron los ingleses al remontar y ganar 2-1.

    Para el debut en Inglaterra, Diego Simeone apostó por la presencia de Julián Álvarez como titular. El argentino ha protagonizado una de las historias más intrincadas del mercado de fichajes, por su frustrada intención de salir del Atleti luego de confesar que su sueño es jugar en el Barcelona. En definitiva, el cuadro rojiblanco decidió no venderlo, evitando potenciar a un rival directo. A regañadientes, y echándose en contra a los hinchas, el formado en River se quedó y este miércoles arrancó desde el inicio.

    Hizo un primer tiempo buscando la redención. En los 17′, le puso una gran pelota a Marcos Llorente para la apertura de la cuenta. Pase filtrado de Álvarez y el campeón del mundo con España rompe por el medio y define con la zurda ante el intento de achique del brasileño Alisson.

    El Liverpool, de millonaria inversión pero con un complejo arranque de temporada al mando del hispano Andoni Iraola, logró desactivar las inquietudes justo antes del entretiempo. Había generado algunas ocasiones de gol, las que fueron evitadas por Jan Oblak. Sin embargo, en los 40′, llegó al 1-1 gracias a Dominik Szoboszlai. Justo tras una tapada del esloveno, Ronald Araújo mete un pase de taco dentro del área y deja al húngaro de frente al marco para definir a un rincón.

    En la segunda mitad, los Reds pegaron de entrada. Alexis Mac Allister convierte un golazo en los 50′, para remontar el marcador. Luego de un rebote, el balón le queda al subcampeón del Mundial y éste saca un zurdazo que se clava en la portería de Oblak. Éxtasis de Anfield.

    El Cholo Simeone hizo varios cambios para cambiarle la cara al equipo y tratar de emparejar las acciones. Uno de los ingresos fue el canadiense Jonathan David, de los últimos refuerzos. Pese a las intenciones, los ingleses cuidaron el resultado. Lejos de su mejor versión, pero ganaron.

    El que partió sin mayores dificultades la defensa de la corona fue el PSG. En el Parque de los Príncipes, el equipo de Luis Enrique goleó por 6-1 al Slovan Bratislava, que dirige el marfileño Yaya Touré y es uno de los rivales del Betis en la Fase de Liga. Triplete de Ferran Torres y dos de Ousmane Dembélé para los parisinos.

    Mientras que el Arsenal, último subcampeón de Europa, venció como visitante al Napoli por 1-0, con gol del noruego Martin Odegaard.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol internacionalChampions LeagueLiverpoolAtlético de MadridLiga de CampeonesPSGArsenalJulián Álvarez

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Exsenadora Allende y figura del Presidente Kast en torno al 11-S: “Un reconocido pinochetista”

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    Lo más leído

    1.
    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    2.
    Una cláusula cumplida con incremento salarial y más años de contrato: las maniobras de la U para renovar a Eduardo Vargas

    Una cláusula cumplida con incremento salarial y más años de contrato: las maniobras de la U para renovar a Eduardo Vargas

    3.
    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    4.
    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    5.
    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    “He estado con lesiones; de la cabeza también”: Gary Medel rompe el silencio y reconoce complejo momento familiar

    6.
    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    Con nombres inéditos: la nómina de la Roja de Nicolás Córdova para los amistosos ante Canadá, México y Estados Unidos

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Independiente del Valle vs. Flamengo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Slavia Praga vs. Lens en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Sabah en TV y streaming

    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo
    Chile

    UDI llama al Ejecutivo a focalizar discusión del Presupuesto de 2027 en reactivación del empleo

    Exsenadora Allende y figura del Presidente Kast en torno al 11-S: “Un reconocido pinochetista”

    Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre
    Negocios

    El dólar registra su mayor subida diaria en tres meses en medio del desplome del cobre

    Ganancias de Quiñenco del grupo Luksic se mantienen estables en el segundo trimestre e ingresos crecen un 30%

    Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

    7 zapatillas que se transformaron en iconos
    Tendencias

    7 zapatillas que se transformaron en iconos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico del tiempo

    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?
    El Deportivo

    Darío Osorio contra Marcelino Núñez: ¿dónde ver el partido entre Crystal Palace e Ipswich por la Premier League?

    Pedro Morales defiende la decisión de Alexis Sánchez: “La MLS es superior a la liga chilena en todo sentido”

    En vivo: Bayern Múnich quiere mostrar su candidatura para quedarse con la Champions League contra Bodo/Glimt

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27
    Tecnología

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo
    Cultura y entretención

    Luis Vargas Rosas renace en el Bellas Artes: la exposición que muestra una era clave del museo

    Kings of Leon adelantan su nuevo disco con My Whole World

    Llega nueva edición de libro sobre El Macha: “Que hicieran un Nacional era un desafío grande, pero no imposible”

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare
    Mundo

    Trump promete enviar 500 dólares a casi un millón de estadounidenses por los “cobros excesivos” de Obamacare

    Nuevo mapa mundial de la ONU reaviva las tensiones entre Japón y Rusia por disputadas islas

    Marco Rubio cierra en Perú su gira latinoamericana con un mensaje de seguridad y pulso a China

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio
    Paula

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio

    Datos Paula: tres experiencias para vivir un 29 de ñoquis

    Hablemos de amor: elegí la paz después del dolor