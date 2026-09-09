El Liverpool le remonta al Atlético de Madrid y triunfa en la primera fecha de la Champions League

La continuidad de la jornada inaugural de la Fase de Liga de la Champions League 2026-2027 entregaba un partido destacado en Anfield, entre Liverpool y Atlético de Madrid. Por segunda edición seguida, ambos elencos se cruzaban en la primera fecha. En esta ocasión, celebraron los ingleses al remontar y ganar 2-1.

Para el debut en Inglaterra, Diego Simeone apostó por la presencia de Julián Álvarez como titular. El argentino ha protagonizado una de las historias más intrincadas del mercado de fichajes, por su frustrada intención de salir del Atleti luego de confesar que su sueño es jugar en el Barcelona. En definitiva, el cuadro rojiblanco decidió no venderlo, evitando potenciar a un rival directo. A regañadientes, y echándose en contra a los hinchas, el formado en River se quedó y este miércoles arrancó desde el inicio.

Hizo un primer tiempo buscando la redención. En los 17′, le puso una gran pelota a Marcos Llorente para la apertura de la cuenta. Pase filtrado de Álvarez y el campeón del mundo con España rompe por el medio y define con la zurda ante el intento de achique del brasileño Alisson.

El Liverpool, de millonaria inversión pero con un complejo arranque de temporada al mando del hispano Andoni Iraola, logró desactivar las inquietudes justo antes del entretiempo. Había generado algunas ocasiones de gol, las que fueron evitadas por Jan Oblak. Sin embargo, en los 40′, llegó al 1-1 gracias a Dominik Szoboszlai. Justo tras una tapada del esloveno, Ronald Araújo mete un pase de taco dentro del área y deja al húngaro de frente al marco para definir a un rincón.

En la segunda mitad, los Reds pegaron de entrada. Alexis Mac Allister convierte un golazo en los 50′, para remontar el marcador. Luego de un rebote, el balón le queda al subcampeón del Mundial y éste saca un zurdazo que se clava en la portería de Oblak. Éxtasis de Anfield.

El Cholo Simeone hizo varios cambios para cambiarle la cara al equipo y tratar de emparejar las acciones. Uno de los ingresos fue el canadiense Jonathan David, de los últimos refuerzos. Pese a las intenciones, los ingleses cuidaron el resultado. Lejos de su mejor versión, pero ganaron.

El que partió sin mayores dificultades la defensa de la corona fue el PSG. En el Parque de los Príncipes, el equipo de Luis Enrique goleó por 6-1 al Slovan Bratislava, que dirige el marfileño Yaya Touré y es uno de los rivales del Betis en la Fase de Liga. Triplete de Ferran Torres y dos de Ousmane Dembélé para los parisinos.

Mientras que el Arsenal, último subcampeón de Europa, venció como visitante al Napoli por 1-0, con gol del noruego Martin Odegaard.