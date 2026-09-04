“Es una decisión personal”: campeón del mundo con España se retira de la selección a los 31 años

Sorpresa causó en España la decisión de uno de los miembros del plantel campeón del mundo en Norteamérica que comunicó su retiro de la selección hispana. A los 31 años, Marcos Llorente anunció su determinación mediante un sentido mensaje en sus redes sociales. El polifuncional jugador del Atlético de Madrid dio a conocer el cierre de su etapa como internacional español.

Solo alcanzó a disputar 27 partidos con la selección española, dos Copas del Mundo (2022 y 2026) y una Eurocopa (2020). Fue en noviembre de 2020 cuando inició su camino en la Roja europea, al ser convocado por Luis Enrique para disputar un amistoso en Ámsterdam ante Países Bajos y para los encuentros de la UEFA Nations League contra Suiza y Alemania. Su debut sucedió en el amistoso contra los neerlandeses.

Llorente se convirtió en un habitual del equipo nacional como lateral derecho, posición que ocupó como titular en el estreno del último Mundial, ante Cabo Verde, aunque luego cedió su espacio a Pedro Porro, quien acabó como el fijo por el carril diestro.

Utilizó su cuenta de Instagram para postear una carta en la cual comunicó su decisión. “Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la Selección”, comentó diciendo el jugador colchonero. “Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta”, añadió.

“Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada”, continuó el madrileño, hijo del exfutbolista Paco Llorente y sobrino nieto de Paco Gento, una de las glorias del Real Madrid.

“Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días. Con un grupo maravilloso que luchó hasta el final por dejar a España en lo más alto. Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo”, selló el dúctil pupilo de Diego Simeone en el Atlético.

Ante esta publicación, fueron varios de sus compañeros en la selección española campeona de la Copa del Mundo que reaccionaron y lamentaron su alejamiento del equipo. “Te voy a echar mucho de menos”, respondió Ferran Torres, autor del gol en la victoria sobre Argentina, en la final. “Por la puerta grande, amigo”, posteó Dani Olmo. Mientras que Álex Baena, su compañero en el Atleti, apuntó: “Te vas por todo lo alto”.

Su propio club reaccionó ante su retiro. “Orgullosos de tu compromiso y tu forma de representar y defender la camiseta. Eres parte de la historia del fútbol español y nos hace inmensamente felices poder disfrutar contigo cada día”, posteó la cuenta oficial del Atlético de Madrid.