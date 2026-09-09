Senado aprueba proyecto que moderniza la carrera funcionaria de Carabineros y refuerza incentivos para ingreso y permanencia

El Senado aprobó el proyecto de ley que busca establecer mejoras a la carrera funcionaria de Carabineros, con el fin de incentivar el mérito, promover la movilidad interna y reforzar los estándares de ingreso, permanencia y ascenso dentro de la institución.

La iniciativa había sido aprobada en general en agosto de 2025 y, tras una nueva revisión de la Comisión de Seguridad Pública, avanzó a la Sala con urgencia de discusión inmediata, al formar parte de la agenda de seguridad priorizada del Ejecutivo.

Durante la jornada se realizaron varias votaciones para despachar las distintas disposiciones. Las normas de quórum constitucional que habían sido aprobadas previamente por unanimidad obtuvieron 40 votos a favor , al igual que las enmiendas unánimes que fueron agrupadas posteriormente.

También s e aprobó por 40 votos a favor una indicación del Ejecutivo para que las licencias por enfermedad grave de un hijo menor de un año no sean contabilizadas como días de ausencia para efectos del incentivo de desempeño.

Entre los principales cambios aprobados está la creación de una vía extraordinaria de ingreso para postulantes que ya cuentan con títulos profesionales o técnicos, quienes podrán reducir sus períodos de formación. También se establece una nueva gestión de la planta, con la posibilidad de fijar cuotas de retiro de acuerdo con las necesidades institucionales y la planificación estratégica.

Los cinco puntos clave de la iniciativa son:

Extensión de la carrera: amplía el límite de permanencia y la carrera funcionaria hasta los 41 años de servicio para los futuros ingresos.

Apoyo a estudiantes: triplica el estipendio mensual de los carabineros alumnos durante sus primeros semestres y eleva de manera importante la retribución durante el periodo de práctica profesional.

Incentivos económicos: incrementa sustancialmente las gratificaciones por riesgo (que pueden llegar hasta un 100% en condiciones específicas), además de bonos por desempeño, permanencia y criticidad en zonas de alta complejidad.

Gestión y personal civil: incorpora funcionarios civiles para asumir tareas administrativas, permitiendo que cientos de operativos policiales regresen a labores de patrullaje en terreno.

Equipamiento y tecnología: considera una fuerte inversión para renovar material de protección balística, cámaras corporales y sistemas de control de gestión en tiempo real.

Ministro García Ruminot: “Más jóvenes interesados” y más carabineros en las calles

Durante la discusión, el ministro de la Secretaría General de Presidencia, José García Ruminot, defendió el proyecto como una reforma largamente esperada por la institución y destacó que recoge iniciativas impulsadas por gobiernos anteriores.

El secretario de Estado sostuvo que el objetivo central es aumentar el atractivo de la carrera policial y fortalecer la dotación. “Este es un proyecto largamente esperado por Carabineros de Chile desde el año 2021”, señaló, agregando que busca “que tengamos más jóvenes interesados en la carrera policial, que prolonguemos la carrera policial y que tengamos más carabineros en la calle”.

García también destacó el acuerdo alcanzado para excluir del cálculo de ausencias las licencias médicas por enfermedad grave de hijos menores de un año, luego de que senadores plantearan reparos al respecto. La indicación fue aprobada posteriormente por unanimidad, con 40 votos favorables.