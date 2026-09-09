Dictan prisión preventiva para conductor que atropelló y dejó con graves lesiones a Rolando Jiménez

En prisión preventiva quedó esta tarde el conductor que atropelló el martes al histórico exdirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, quien resultó con lesiones de gravedad tras ser impactado por una camioneta de gran tamaño en la comuna de Providencia.

Cabe recordar que en la oportunidad, el sujeto, de 47 años, escapó del lugar sin prestar auxilio a la víctima aunque logró ser detenido con posterioridad. En este marco, el 8° Juzgado de Garantía decidió este miércoles aplicar la cautelar más gravosa en su contra, ante el peligro de una eventual fuga.

Además, el tribunal determinó una caución de 3 millones de pesos.

Al respecto, la fiscal de Flagrancia María Cecilia Pino señaló que “el día de hoy se formalizó (al imputado) por el cuasidelito de lesiones graves”, aunque destacó que estás aún pueden evolucionar.

En este sentido, la persecutora indicó que las imágenes que existen del accidente “nos señalan que se trata de una camioneta, pero que está adaptada, de un pesaje superior a los 3.000 kilos, por lo tanto las consecuencias que tuvo la víctima todavía están evaluándose”.

El sujeto fue formalizado, además, por darse a la fuga del lugar del accidente. Sobre esto, la fiscal Pino sostuvo que “el ilícito de darse a la fuga tiene distintas penalidades, dependiendo de las consecuencias, por lo tanto también, en cuanto ae la penalidad, estamos analizando cuál va a ser la pena que se va a aplicar”.

La autoridad informó que se pudo constatar que el atropello ocurrió en una calle que está señalizada con semáforo y en cuya esquina, además, existe un paso peatonal demarcado, por donde transitaba Jiménez. Asimismo, al momento del accidente, el imputado -quien no posee lincencia de conducir- se trasladaba por la vía exclusiva destinada al transporte público.

Con todo, desde el Ministerio Público están a la espera de los resultados de los exámenes de alcoholemia y de drogas realizados al sujeto, quien, según la fiscal Pino, posee antecedentes “de antigua data” por “ilícitos que no dicen relación con delitos de tránsito”.

Se fijó un período de investigación de 120 días.

El atropello

Según información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de las 16.00 horas del martes en la intersección de avenida Francisco Bilbao con calle Andacollo, cuando el vehículo atropelló a Rolando Jiménez, de 66 años.

El mayor Ignacio Ramírez, de la 19ª Comisaría de Providencia, explicó que, tras el suceso, el conductor huyó del lugar. La información proporcionada por testigos permitió activar las coordinaciones con la central de cámaras de la Municipalidad de Providencia.

Según detalló, personal municipal logró ubicar el vehículo a algunas cuadras del sitio del accidente y alertó a patrulleros de seguridad ciudadana que se encontraban en las inmediaciones. Tras ser interceptado, el conductor quedó retenido hasta la llegada de Carabineros, cuyos funcionarios concretaron su detención.

El conductor reconoció su participación en el accidente. Carabineros informó que se trata de un ciudadano chileno sin licencia de conducir y que el vehículo mantenía la revisión técnica vencida.

Tras el atropello, Jiménez fue trasladado hasta el Hospital del Salvador, donde permanece internado. Carabineros precisó que presenta lesiones de carácter grave, aunque sin riesgo vital.