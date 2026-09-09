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    Este jueves se da inicio al primer juicio oral por crimen del teniente Ronald Ojeda: imputado arriesga 20 años de presidio

    De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Sur, Maickel Villegas Rodríguez realizó labores de vigilancia, cobertura y apoyo en los traslados del grupo que concretó el secuestro del militar disidente venezolano en Indepedencia en 2024.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    El teniente venezolano Ronald Ojeda.

    A las 9.00 horas de este jueves 10 de septiembre, en el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, se dará inicio al primer juicio oral por el secuestro y homicidio del exteniente venezolano disidente Ronald Ojeda.

    En la ocasión, enfrentará a la justicia el también venezolano Maickel David Villegas Rodríguez, quien fue extraditado en 2024 desde Costa Rica por su participación en el delito, en el marco de la acusación presentada por el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

    Ojeda vivía como refugiado en Chile y fue secuestrado en su hogar en un departamento de la comuna de Independencia por una facción del Tren de Aragua denominada Los Piratas, la madrugada del miércoles 21 de febrero de 2024.

    Nueve días después, el viernes 1 de marzo, su cuerpo fue encontrado en una maleta, sepultado bajo cemento, en una fosa de 1,4 metros de profundidad al interior de una toma de terrenos de Maipú.

    De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, Villegas Rodríguez, de 28 años, fue uno de los conductores que llegó la noche del secuestro al condominio donde vivía Ojeda con su familia. Asimismo, durante la planificación, ejerció labores de vigilancia en la calle El Molino, en las afueras de la residencia de la víctima.

    El acusado huyó del país tras participar en el ilícito, siendo detenido posteriormente en Costa Rica, desde donde fue extraditado a Chile en noviembre del mismo año, por su participación en el secuestro con homicidio del militar venezolano.

    Así, en el juicio que comienza este jueves, el fiscal Barros, junto al fiscal jefe del Sistema de Análisis Criminal y Alta Complejidad, Alex Cortez, sostendrán la acusación contra Villegas Rodríguez, para lo cual desde el Ministerio Público presentó 87 testigos, 28 peritos y más de 170 otras evidencias.

    En este marco, la Fiscalía Metropolitana Sur está solicitando una pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo. De acuerdo con el Ministerio Público, tal solicitud está determinada, en parte, por los compromisos asumidos por el Estado de Chile con Costa Rica al momento de su extradición.

    El proceso de extradición determinó, asimismo, los plazos de investigación en contra de Villegas Rodríguez, lo que implicó su cierre con anterioridad a las demás investigaciones en curso por el mismo caso, según se informó desde el Ministerio Público.

    Cabe recordar que un segundo juicio oral de otros 19 acusados por el crimen de Ronald Ojeda, está fijado para el 20 de octubre.

    A su vez, hay una tercera investigación abierta por los mismos hechos, con los imputados extranjeros que han llegado extraditados a Chile con posterioridad al cierre de las causas antes referidas, los que serán acusados en un tercer juicio oral que será fijado en los próximos meses.

    Más sobre:Ronald OjedajuicioMaickel David Villegas RodríguezFiscalía Metropolitana Sur

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