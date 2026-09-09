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    Aseguran que avión que trasladó este martes a Zelensky a Oslo estuvo “a punto” de ser derribado por un dron

    “Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelensky) se enfrenta", señaló el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store.

    Por 
    Europa Press
    El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, desciende del avión a su llegada al aeropuerto de Ankara, el 15 de mayo de 2025. ADEM ALTAN

    El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha asegurado este miércoles que el avión que trasladó en la víspera al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Oslo, estuvo “a punto” de ser alcanzado por un dron.

    “Su avión estuvo a punto de ser derribado por un dron cuando iba a despegar de Moldavia, así que esa es la realidad a la que (Zelensky) se enfrenta, y tiene que viajar de un lado a otro y trabajar para conseguir ese apoyo”, ha señalado en declaraciones a la radiotelevisión NRK.

    De acuerdo a la cadena, el mandatario viajó a la capital noruega el martes por la noche para acudir al funeral del rey Harald V. A su llegada se reunió con el jefe del Ejecutivo, así como con los ministros de Finanzas y Asuntos Exteriores, Jens Stoltenberg y Espen Barth Eide, respectivamente.

    Store ha indicado que ha mantenido “dos reuniones muy productivas” con Zelensky. “Esta mañana temprano estuvo en mi despacho. Estuvimos otra hora más juntos y le pregunté cómo había pasado la noche; me dijo que no había sido una buena noche, porque se había pasado el tiempo al teléfono recibiendo noticias sobre dónde impactaban los misiles, así que es una situación muy dramática, que causa una gran impresión”, ha relatado.

    Store y Zelensky, que no ha dado detalles sobre el suceso contra su avión, se han reunido además este miércoles con directivos de empresas de defensa de los países aliados de Ucrania.

    Así lo ha indicado el presidente ucraniano, que en sus redes sociales, ha agradecido a Oslo por acoger este encuentro, cuyo “tema principal fue el programa antibalístico FREYJA, que puede proporcionar a Europa una protección integrada frente a las amenazas aéreas gracias a los esfuerzos conjuntos de Ucrania, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y Reino Unido”.

    Más sobre:UcraniaZelenskyOsloJonas Gahr StoreNoruegadronMoldaviaHarald VFREYJAMundo

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