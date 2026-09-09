Pedro Sánchez asegura su respeto a la “independencia” de medios tras polémica por listado de periodistas del Ministerio de Interior

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha tachado de “muy poco afortunado” el listado de periodistas elaborado por la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, el cual “desconocía”, según ha asegurado, y ha mostrado su “respeto” a la “autonomía e independencia” de los medios de comunicación.

“Me parece un documento muy poco afortunado, no puedo decir más. Lo que sí que le puedo garantizar a usted, a los periodistas y, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación es que desde el gobierno de España respetamos la autonomía y la independencia, como no puede ser de otra manera, de los medios de comunicación”, ha afirmado Sánchez, este miércoles, en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

El presidente del Ejecutivo ha precisado que “desconocía” la existencia de este listado aunque ha puntualizado que se trataba de un “documento interno de trabajo” elaborado por el gabinete de comunicación del Ministerio de Interior. En todo caso, ha insistido en que le parece “poco apropiado”.

Si bien, ha lamentado que se les acuse “de cosas que sí hace la oposición cuando tiene ocasión” como “amenazas con triturar a periodistas o cerrar medios de comunicación o señalar a trabajadores” que “en el ejercicio legítimo de sus funciones y su capacidad de análisis o su forma de ver la vida, defienden una posición política u otra”.

Para Sánchez, esa “diversidad de opiniones sí se refleja en determinados medios” pero no “en otros medios de comunicación públicos gobernados por la derecha”. “Eso es lo que demuestra quiénes creemos o no en la libertad de prensa”, ha aseverado.

Ministerio de Interior pide disculpas

El Ministerio del Interior ha pedido disculpas este martes por el contenido del dosier que elaboró su Oficina de Comunicación con un listado sobre periodistas y ha asegurado que la finalidad del documento es “consultiva”.

Desde el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han transmitido sus disculpas a los profesionales “que se hayan sentido ofendidos” tanto por el contenido del documento como por “algunas de las valoraciones vertidas”.

Interior ha subrayado que se trata de un documento de “carácter interno”, elaborado en febrero de 2024 por la Oficina de Comunicación con una “finalidad consultiva y sin ningún propósito de establecer censura, restricción o límite alguno al ejercicio de los periodistas y de los medios de comunicación para los que trabajan”.

Además, ha asegurado que dicho dosier en ningún caso ha condicionado el trabajo de la Oficina de Comunicación hacia los periodistas y analistas políticos mencionados, “como han podido comprobar en el tiempo transcurrido desde la elaboración de este documento, hace más de dos años y medio”.

En ese sentido, el Ministerio ha defendido que la Oficina de Comunicación atiende diariamente a los medios de comunicación “con profesionalidad y el máximo rigor posible, sin establecer distinciones de ningún tipo y con pleno respeto a la libertad de prensa y al pluralismo informativo”.

Ninguna “finalidad espuria”

Durante una conferencia de prensa desde Ceuta, Fernando Grande-Marlaska ha justificado la elaboración del listado sobre periodistas por ser un “documento interno de trabajo” que, según ha dicho, no tenía ninguna “finalidad espuria”.

Así, ha afirmado que “en modo alguno” desde el Ministerio se “realizan diferencias ni entre medios ni entre periodistas a la hora de dar la información y de contestar a cualquier requerimiento”.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Asociación de Periodistas de Madrid (APM) han expresado “su más enérgica condena” ante la elaboración de un documento que “clasifica ideológicamente a decenas de profesionales de la información” por parte de su Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, entre finales de 2023 y 2024.