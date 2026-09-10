Mercado de capitales: el BID respalda la reforma del gobierno y compromete recursos por casi US$ 2.000 millones

Durante este jueves el Presidente de la República, José Antonio Kast, recibió en La Moneda al presidente del Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn.

En esta instancia, Goldfajn valoró iniciativas impulsadas por el Gobierno, como la agenda de seguridad y las medidas relacionadas al crecimiento, particularmente la reforma al mercado de capitales por el efecto que tendrá en el financiamiento de las hipotecas de largo plazo y el acceso a la vivienda.

“El grupo BID está dispuesto no solamente a reconocer este avance, también participar de una forma activa con las garantías y el financiamiento para que esto pueda ser algo concreto en el futuro próximo”, dijo Goldfajn.

“En el caso específico, estamos hablando de casi US$ 2.000 millones que se puede trabajar con el BID Invest y con el BID también en las garantías”, precisó el personero.

Adicionalmente, aseguró que BID Invest proyecta invertir US$ 1.000 por año en Chile en sectores como la vivienda, la minería y los puertos, e incluso en áreas como la seguridad.

En su discurso, Goldfajn afirmó que Chile está entrando en una nueva etapa centrada en el crecimiento, en la inversión y la aceleración del empleo.

“Esta etapa no se decreta, se construye con trabajo serio, con acuerdos amplios y con socios confiables”, agregó.

Además, Goldfajv también anunció la apertura de una nueva sucursal en Santiago, que triplicará el espacio con el que se cuenta actualmente, llegando a una capacidad de albergue 135% superior a la de hace cinco años.

“Presidente, cuente con nosotros para seguir convirtiendo las oportunidades de Chile en inversión, crecimiento y empleo”, finalizó.