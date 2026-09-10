Poeta Chileno: Sebastián Lelio define elenco y rodaje de su cinta basada en la novela de Alejandro Zambra

El director Sebastián Lelio se prepara para iniciar las filmaciones de su nuevo largometraje. De acuerdo con información recopilada por Culto, el destacado realizador nacional se encuentra a semanas de iniciar el rodaje de Poeta chileno, su película basada en la renombrada novela de Alejandro Zambra. El proyecto es producido por Fábula y cuenta entre sus socios internacionales con Amazon MGM Studios.

Este será el primer filme de Lelio desde La ola (2025), cinta en la que abordó las tomas feministas de 2018 a través de canto, baile y humor, y un tamaño de producción poco frecuente para el cine chileno. Si bien tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes, en la sección no competitiva Cannes Premiere, el musical dividió a la crítica y no tuvo los resultados comerciales que se esperaban. Para las expectativas que se manejaban –es su obra más cara hecha en Chile–, estuvo más cerca de ser un traspié que un éxito.

Sebastián Lelio

Tras esa experiencia, el cineasta empezará a rodar a fines de septiembre una ficción que cuenta con una escala más parecida a la que gestionó en Gloria (2013) y Una mujer fantástica (2017), los títulos nacionales que consolidaron su prestigio en la industria global.

Esta vez existen dos matices: es una adaptación literaria –algo que sólo ha hecho en el extranjero, en dos ocasiones– y es una historia donde el protagonismo descansa en los personajes masculinos.

Publicada en 2020 a través de Anagrama, Poeta chileno aborda la relación entre un padrastro y un hijastro, con la poesía chilena como telón de fondo. Dividida en cuatro capítulos que recorren distintas épocas, se concentra principalmente en Gonzalo, un poetastro que quiere ser poeta; en Vicente, un niño que se niega a estudiar en la universidad y que descubre su deseo de convertirse en poeta, y en Carla, la pareja de Gonzalo y madre de Vicente.

Fuentes consultadas por Culto confirman que dos de los principales integrantes del elenco son Felipe Zepeda y Clemente Rodríguez. Actor de reconocida trayectoria teatral, Zepeda tuvo un rol secundario en El lugar de la otra (2024) y es parte de las series El peligro de quererte, Isla oculta y Raza brava. En tanto, Rodríguez ha incursionado en cine en El Conde (2023) y en Cuerpo Celeste (2025). Además, recientemente encarnó al joven desaparecido de Alguien tiene que saber, la serie de Netflix y Fábula que tomó como base el caso Matute Johns.

Clemente Rodríguez

El trabajo de casting recae en las actrices Amalia Kassai –esposa del realizador– y Macarena Teke, quien compartió con Lelio en La sagrada familia (2006), su ópera prima. El director de fotografía Benjamín Echazarreta, uno de sus colaboradores más cercanos, también es parte del equipo.

Esta será la segunda oportunidad en que un libro de Zambra inspirará una obra cinematográfica. Hace más de una década, en 2011, el director y guionista Cristián Jiménez adaptó la primera novela del escritor, Bonsái. Protagonizada por Diego Noguera y Nathalia Galgani, la película fue programada en la sección Un Certain Regard en la 64° edición del Festival de Cannes.

Una fórmula inusual

La adaptación de Poeta chileno ha dado importantes pasos después de que se hiciera oficial en abril de 2025. En ese momento fue anunciado como uno de los diez proyectos seleccionados de la tercera edición del Investors Circle, el espacio del Marché du Film que agrupa a expertos en financiamiento y a inversores y que se celebra en paralelo al Festival de Cannes. A la instancia asistieron Sebastián Lelio y los productores Rocío Jadue y Juan de Dios Larraín.

Su paso por ese evento fue fructífero, según indicó Guillaume Esmiol, director ejecutivo del Marché du Film. “Tras la edición del año pasado, el Investors Circle ya ha generado resultados de inversión concretos; proyectos como Gentle monster, de Marie Kreutzer, y Poeta chileno, de Sebastián Lelio, lograron atraer inversores gracias al programa”, declaró este año al presentar la versión 2026.

El nuevo largometraje del director de El año del tigre (2011) cuenta con la participación de Amazon MGM Studios, aunque no de un modo convencional. Según información reunida por este medio, también están implicados otros socios internacionales y su estructura de financiamiento es “una fórmula mixta”. Por lo tanto, aún está por resolverse cuál será el recorrido que tendrá en cines y streaming (donde la compañía tiene presencia con la plataforma Prime Video).

Felipe Zepeda

De todos modos, la cinta asoma como parte de la fuerte arremetida de Amazon MGM Studios en Chile, donde acaba de anunciar la serie La señora y las películas Rojo corazón y Lo único que te pido, y la próxima semana estrenará la serie Catedrales. En un evento desarrollado en Ciudad de México el pasado 20 de agosto, la firma reveló una inversión de más de US$ 2 mil millones en Latinoamérica entre 2027 y 2030, cifra récord en la industria.

Consultados por Culto, desde Prime Video y Fábula declinaron referirse a este tema.