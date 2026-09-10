Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

Samsung celebró en Ciudad de México una nueva edición de The Brief, evento en el que presentó sus novedades y tecnologías para el sector de electrodomésticos en Latinoamérica.

En línea con los lanzamientos que la firma ha realizado durante años, la inteligencia artificial es un pilar fundamental de los dispositivos.

Los nuevos productos de Samsung para la región, incluido Chile, prometen facilitar la rutina del hogar y realizar múltiples tareas de manera automatizada, con opciones personalizables y de forma intuitiva para los usuarios.

El catálogo incluye desde refrigeradores, con la capacidad de reconocer alimentos y sugerir recetas, hasta lavadoras y secadoras que pueden identificar distintos tipos de telas y aplicar los tratamientos adecuados para maximizar el cuidado de la ropa.

El ecosistema, que además incluye un nuevo aire acondicionado inteligente, optimiza el consumo de energía y se controla a través de la plataforma SmartThings .

Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

En palabras del presidente y CEO de Samsung América Latina, HS Jo, la visión de la firma es “seguir transformando la relación entre la familia y su hogar”.

“Al integrar IA en nuestros electrodomésticos, hacemos que las tareas del día a día sean más sencillas, dinámicas e inteligentes, permitiendo que los equipos se anticipen a las necesidades reales de la casa. La tecnología debe asumir parte de las tareas operativas para liberar tiempo valioso y permitir que las personas se enfoquen en lo que verdaderamente importa”.

El Head de Digital Appliances de Samsung Latinoamérica, Diego Buteler, complementa en conversación con La Tercera: “A través de SmartThings se pueden configurar rutinas específicas para los dispositivos” .

“Por ejemplo, puedes hacer que el aire acondicionado tenga una temperatura más amena para ti cuando llegues a casa. En nuestros refrigeradores que tienen la función de reconocimiento de alimentos —AI Vision Inside— , la aplicación sabe cuáles están cerca de vencer, cuáles son tus preferencias y presenta recetas paso a paso acorde a tus gustos”.

A continuación encontrarás los electrodomésticos más llamativos que Samsung presentó durante la reciente edición de The Brief, junto con sus características principales.

Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

1. Refrigeradores inteligentes para optimizar las tareas en la cocina

Entre los grandes protagonistas se encuentran el Bespoke AI French Door con Autoview y el Bespoke AI RF29D Family Hub con pantalla de 32 pulgadas.

Lo primero que llama la atención del Bespoke AI French Door con Autoview es precisamente esto último, una “ventana hacia el interior” que permite ver los alimentos e insumos, sin necesidad de abrir la puerta y romper, aunque sea por unos segundos, la cadena de frío .

La tecnología Autoview también considera que, al acercarse, el sensor de proximidad del refrigerador va subiendo gradualmente la luz interior.

De esta manera, los usuarios pueden ver lo que tienen sin abrir la puerta constantemente.

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El diseño del refrigerador busca distribuir el espacio interior de forma práctica, así como facilitar el acceso a los alimentos. La zona de congelación, por ejemplo, incorpora cajones, para que así se pueda revisar y acceder a los productos almacenados más fácilmente.

Las puertas del Bespoke AI French Door con Autoview giran sobre su propio eje, lo que ayuda a optimizar el espacio necesario para su apertura y permite una integración más flexible en diferentes tamaños de cocina.

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La gerente de Comunicaciones de Samsung Chile, Bernardita Orellana, comenta: “En Samsung entendemos que la innovación en refrigeración no consiste solamente en desarrollar equipos con mayor capacidad o incorporar nuevas funciones”.

“El desafío está en utilizar la tecnología y la ingeniería para resolver situaciones reales del día a día. Es un ejemplo de cómo el diseño, la conectividad y las nuevas formas de interacción pueden trabajar juntos para ofrecer una experiencia más intuitiva”.

Tanto el Bespoke AI French Door con Autoview como el Bespoke AI RF29D Family Hub con pantalla de 32 pulgadas tienen integración con SmartThings, lo que facilita gestionar distintas funciones desde dispositivos compatibles.

Sin embargo, la pantalla táctil de este último permite interactuar directamente con el refrigerador desde su misma puerta .

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Desde ahí se puede ver la lista de alimentos que son reconocidos por la tecnología AI Vision Inside del refrigerador, así como revisar recetas, tener videollamadas, buscar informaciones específicas, y poner videos y música en apps del streaming, entre otras funciones.

Junto con ello, hace sugerencias de preparaciones en base a los ingredientes que se tienen, notifica qué alimentos están próximos a vencer y avisa cuando un insumo que utilizas frecuentemente está cerca de acabarse.

Todo esto puede revisarse desde la misma pantalla del Bespoke AI RF29D Family Hub, modelo que integra tecnología impulsada por Google Gemini.

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2. Lavadoras y secadoras para ahorrar tiempo y energía

En cuanto al cuidado de la ropa, figuran la lavadora-secadora WD13FG; la lavadora Bespoke AI 25 kg (también conocida como WF90F) y la secadora Bespoke AI 17 kg (DV90F); y la Bespoke AI Laundry All in One Combo.

Cada uno de estos dispositivos cuenta con funciones de IA, las cuales ayudan a los usuarios a automatizar decisiones durante el lavado y el secado.

Su objetivo es que las rutinas sean más sencillas, con menos intervenciones manuales y que se puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles.

La lavadora-secadora WD13FG destaca por incorporar AI Ecobubble, tecnología que forma burbujas que eliminan hasta un 20% más de suciedad.

Detecta el tipo de tela y ajusta la cantidad de burbujas, el tiempo de lavado, la temperatura y la velocidad de centrifugado, de acuerdo a los requerimientos necesarios .

A través del modo AI Energy Mode ahorra hasta un 70% de energía, mientras que el ciclo Menos microfibra reduce la diseminación de microplásticos hasta en un 54%.

La función Super Speed permite lavar una carga en 39 minutos, sin perder eficiencia y énfasis en la limpieza.

Tiene capacidad de 13 kg en un gabinete de 600 mm de profundidad. La tecnología SpaceMax otorga más espacio en el interior, lo que facilita lavar más ropa a la vez, incluidos los artículos voluminosos.

Otra de sus características más llamativas es que incorpora Air Wash, función que permite refrescar la ropa sin lavarla, para que así parezca haberse limpiado en seco sin necesidad de realizar el proceso completo de lavado.

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La Bespoke AI Laundry All in One Combo también permite lavar y secar en un mismo dispositivo. Este “combo todo en uno” está diseñado especialmente para quienes desean tener el máximo rendimiento de una lavadora y una secadora, pero a la vez, buscan liberar espacio .

Efectúa ambos procesos en un solo ciclo, sin necesidad de transferir la ropa. Esto, en 92 minutos con el ciclo Super Speed.

El dispositivo incorpora AI Ecobubble y puede ahorrar hasta más del 60% de energía en el lavado con el modo AI Energy Mode. Además, el ciclo Less Microfiber reduce la liberación de microplásticos en hasta un 60%.

La tecnología Hybrid Heat Pump reduce el tiempo de secado hasta en un 60% y el consumo de energía hasta en un 75%.

El Advanced Drying System evita que se formen pliegues indeseados en la ropa, mientras a su vez mejora el proceso de deshumidificación.

Junto con ello, cuenta con la tecnología AI VRT+, para que el lavado sea más silencioso y genere menos vibraciones, incluso a altas velocidades de centrifugado.

Las preferencias pueden personalizarse a través de su pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, la cual destaca por ser intuitiva y por entregar reportes cuando se finalizan los procesos.

A ello se le suma que incorpora Samsung Bixby, por lo que los usuarios solo tienen que decirle al dispositivo qué es lo que quieren que haga. Si no pueden ver la pantalla, el sistema también puede responderles por voz.

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La lavadora Bespoke AI 25 kg y la secadora Bespoke AI 17 kg están diseñadas para utilizarse en conjunto.

La primera incorpora una pantalla LCD táctil de 7 pulgadas y la tecnología de lavado inteligente AI OptiWash+, que detecta el peso de la ropa y utiliza la cantidad adecuada de agua y detergente. Además, identifica el tejido y el nivel de suciedad, para así añadir detergente o tiempo de enjuague si es necesario.

Tiene una capacidad ultra de 5,3 pies cúbicos, lo que permite incluir desde ropa y artículos grandes —como un cubrecama tamaño king— en una sola carga. Con Super Speed, puede lavar una carga completa en 28 minutos

La secadora también incorpora una pantalla LCD táctil de 7 pulgadas. Su secado inteligente puede, por ejemplo, identificar el grosor de distintos tipos de mantas, para así aplicar el procedimiento que más se adecúe.

Con Super Speed puede secar una carga de ropa sintética en 30 minutos. Y las operaciones generales del dispositivo buscan reducir al máximo los pliegues indeseados que puedan formarse.

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3. Un aire acondicionado que se adecúa a tus preferencias

El Bespoke AI WindFree es un sistema de aire acondicionado diseñado para adaptarse a las preferencias de los usuarios.

Sus funciones integradas con IA permiten que aprenda los patrones de uso de los consumidores, para así ajustar las temperaturas de acuerdo a sus gustos.

El dispositivo cuenta con 23.800 orificios en su panel frontal, los cuales a través de la función WindFree Comfort Cooling, pueden mantener ambientes frescos sin la necesidad de que se sientan las corrientes de frío directamente .

Asimismo, posee un modo de bajo nivel de ruido, el cual es capaz de dispersar el aire de forma suave y uniforme.

En el modo Fast Cooling puede enfriar el aire un 43% más rápido en cualquier velocidad, en comparación a otros modelos del mercado. Y su Fast Heating puede calentar las habitaciones rápidamente.

Con la tecnología Digital Inverter Boost de alta eficiencia energética, mantiene la temperatura deseada sin apagarse y encenderse con frecuencia, por lo que hay menos fluctuaciones.

Aquello reduce el consumo de energía en hasta un 73%, en comparación a otros modelos.

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El filtro 4 en 1 PM2,5 tiene un tejido que atrapa el polvo, incluidas partículas tan pequeñas como la PM2,5, además de fibras y pelos.

En paralelo, su filtro elimina el 99% de ciertos virus y bacterias, así como el 98% de los alérgenos.

Desde Samsung detallan que el Filtro Antibacteriano de Cobre está situado en el exterior, en la parte superior, por lo que puede extraerse y limpiarse fácilmente.

Al contar con SmartThings, puedes encender y apagar el aire acondicionado desde la distancia con tu smartphone. De esta manera, puedes llegar a tu hogar y encontrarte al instante con la temperatura que desees.

Con SmartThings Pet Care, también se puede ajustar la temperatura para que las mascotas estén cómodas. Por ejemplo, se puede fijar una hora establecida y una temperatura determinada, además de personalizar las preferencias en base a si tienes animales de pelo largo o corto.

Puedes conocer más sobre los productos de Samsung haciendo clic en este enlace.