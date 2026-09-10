Joaquín Niemann bate el récord de la cancha en su estreno en el Abierto de Irlanda y aspira a millonario premio

Joaquín Niemann sigue sumando horas en el DP World Tour, otrora Tour Europeo. Esta vez en el Abierto de Irlanda, donde deslumbró tras su primera ronda. El golfista nacional lidera la jornada, luego de completar una ronda de 65 (-5), la mejor del día y de la historia del campo.

Por ahora, el chileno se está quedando con el récord de la cancha, un hito que tiene un millonario premio detrás, ya que uno de los auspiciadores del torneo le otorgará US$ 30 mil en caso de que nadie consiga una vuelta más baja que la suya.

Las condiciones matutinas eran húmedas, con una llovizna constante que caía sobre el campo de golf del Trump International Golf Links & Hotel de Doonbeg, y el viento corrió con fuerza, lo que impidió que la mayoría de los participantes obtuviera puntuación altas.

A Joaco eso no le importó y cumplió una notable actuación. En la jornada matinal saltó a la cancha para iniciar el recorrido junto con el local Seamus Power y el austriaco Sepp Straka. Después de un comienzo en el par, a partir del cuarto hoyo desplegó todo su talento con un birdie, algo repitió en el sexto.

Su único momento de duda se produjo en duodécima bandera, donde hizo un bogey en un par cuatro. No obstante, se recuperó rápido con cuatro aciertos consecutivos en la 14, 15, 16 y 17, terminando la jornada transitoriamente en el primer lugar y con el mencionado récord del campo.

Como ya es de costumbre, Niemann marcó muchas diferencias con sus tiros de salida y también estuvo muy sólido en el green para aprovechar la mayoría de las oportunidades que generó con sus impactos de aproximación.

“Hay que darle al golpe de salida y mantenerlo bajo el viento, viento de izquierda a derecha, viento de derecha a izquierda. Estaba hablando con mi caddie (Diego Salinas), como si cada golpe contra el viento hubiera sido una barbaridad. Así que si es un mal golpe, es un golpe realmente malo. Pero si es un buen golpe, es una maravilla verlo. Ya sabes, es simplemente sexy, golpear con un hierro 8, un hierro 9, desde 120, 130 yardas es divertido”, explicó el chileno acerca de las difíciles condiciones de la primera ronda.

En cuanto a su desempeño, detalló cuál fue el momento clave del día: “Sentí que en el hoyo 12 fue un bogey feo, pero eso me ayudó a volver al presente. Sentí que me había desconcentrado un poco. Estaba pegando bien a la bola, manteniéndola baja. Así que hice eso mismo los últimos hoyos”.

Pasajes a Inglaterra

Gracias a su excelente nivel, Joaquín Niemann se adjudicó una invitación al torneo más importante del DP World Tour, el BMW PGA Championship, que se disputará en el Wentworth Club de Virginia Water, en el condado británico de Surrey. Ahí se enfrentará a los mejores golfistas del planeta.

Asimismo, el chileno buscará mejorar la vigésima ubicación conseguida el año pasado, y seguir sumando unidades para el ranking mundial, mientras define qué ocurrirá con su futuro en el LIV Golf, luego de que el circuito se declarara en quiebra y propusiera a los deportistas convertirse en accionistas como una manera de poder pagarles las acreencias que mantienen.