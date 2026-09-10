Guillermo Ramírez llama a “mantener la amistad cívica” ante posible segunda lista por la presidencia de la UDI

El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, abordó este jueves la situación que enfrenta el partido en el contexto de sus próximas elecciones internas .

Y es que luego que se comenzara a vislumbrar la opción de una lista de unidad encabezada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, junto a Pablo Longueira como secretario general, precisamente las posturas mostradas por el histórico militante han tensionado la interna del partido.

Durante esta última semana, la vicepresidenta del partido, María José Hoffmann, levantó la posibilidad de que se postulara una segunda lista para competir por la directiva. De hecho, en Desde la Redacción de La Tercera, adelantó un posible nombre para encabezarla: la diputada Constanza Hube.

Consultado respecto a esta situación, Ramírez remarcó que “todos los militantes tienen derecho a presentarse a unas elecciones internas de la UDI, como presidente, como parte de una directiva, como miembro de una comisión política o lo que fuere”.

“ Mi rol como presidente es velar porque si existe un proceso eleccionario se haga de buena manera, con transparencia, ojalá haciendo siempre llamados a mantener la amistad cívica , la concordia propia de miembros que son de un mismo partido, de tal manera que cuando alguna de las listas se imponga, de haber elecciones, pueda trabajar en unidad y no haya un quiebre”, añadió el diputado.

De hecho, enfatizó que “si hay una lista, dos listas, tres listas ese es un tema que los militantes que tengan interés en participar van a definir, no lo defino yo. Mi rol es intentar que ese proceso se lleva adelante de la mejor manera posible”.

“Noticia en desarrollo”

Este jueves la diputada Constanza Hube también fue consultada sobre su posible postulación a la presidencia de la UDI. Aunque no confirmó esta situación, si señaló: “Nunca le he tenido miedo a la competencia”.

“ La competencia me parece super sana, pero respecto al tema de la directiva todavía queda mucho tiempo y es una noticia en desarrollo ”, dijo Hube.

Por su parte, consultado Ramírez sobre la posible postulación de Hube, señaló: “Sí, ella es una buena candidata, el diputado Jorge Alessandri también y si apareciera un tercer o cuarto candidato. Insisto, todos los militantes de la UDI sin excepción tienen derecho a competir, merecen el mismo respeto y de esta directiva recibirán el mismo trato ecuánime”.