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    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente”

    Los senadores oficialistas Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Rep.) levantaron durante esta semana una nueva propuesta que busca alcanzar un mayor consenso al interior de la Comisión de Constitución.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Soto (PPD) llama a retirar reforma constitucional de seguridad: “Estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, llamó al Ejecutivo a retirar su proyecto de reforma constitucional en seguridad tras la nueva propuesta que han buscado levantar los senadores Arturo Squella (Rep.) y Andrés Longton (RN).

    La reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo generó roces tanto al interior de la oposición como en el oficialismo. Con la posibilidad cierta de que la iniciativa se cayera en la Cámara Alta, los senadores oficialistas al interior de la Comisión de Constitución buscaron generar una propuesta que lograse un consenso más transversal.

    De acuerdo a Longton, las modificaciones se concentran en dos ejes. Por una parte, el endurecimiento de los regímenes penitenciarios para condenados por crimen organizado, terrorismo y otros delitos graves. Por otra, la reformulación del nuevo estado de excepción constitucional de emergencia “reforzado”.

    Consultado sobre la viabilidad de esta nueva propuesta, el diputado señaló en conversación con Radio13c que “si es otro proyecto efectivamente que lo retiren el original”.

    “Si se está presentando otro proyecto en palabra de los propios senadores Squella y Longton, bueno, ¿De qué sirve el actual? Que lo retiren y que se vuelva a ingresar con un consenso transversal dentro de los senadores de la Comisión de Constitución y no solamente de los senadores oficialistas, creo que sería lo razonable. Cuando un proyecto parte deslegitimado desde la perspectiva de incluso del filtro democrático de este, me parece que estar haciendo cambios cosméticos no es suficiente“, explicó.

    En ese sentido, el parlamentario remarcó que el proyecto original del Ejecutivo tiene un “germen antidemocrático” que finalmente complica su tramitación y justificaría retirarlo para iniciar su discusión “desde una hoja en blanco”.

    La verdad que lamentamos de parte del gobierno de haber tirado el tejo tan pasado, pero ahora no basta con simplemente con empezar a retrotraerse de a poco para ver hasta dónde llegamos, sino que yo creo que hay que empezar la discusión de nuevo”, añadió.

    Sin embargo, para Soto además de esperar el reingreso de la propuesta también considera que resulta necesario evaluar la necesidad de una reforma constitucional en la materia, particularmente por los asuntos referidos a la segmentación penitenciaria, la modificación al concepto de seguridad pública y la ampliación del estado de excepción.

    “Acá la traba o lo complejo de la reforma constitucional es porque se planteó desde una perspectiva que tenía un carácter evidentemente ideológico, y eso evidentemente que puso puesta arriba su tramitación”, concluyó.

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    Más sobre:SeguridadReforma constitucionalRaúl SotoArturo SquellaAndrés Longton

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