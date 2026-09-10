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    El ninguneo de Rodrigo de Paul a Robert Lewandowski que encendió la MLS: “¿Quién eres, bobo?”

    A pocos minutos el final, y con el partido igualado 1-1 entre Chicago Fire e Inter Miami, se generó un momento de tensión entre ambos futbolistas.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: Captura de video. pc

    Este miércoles se desarrolló una nueva jornada de la MLS. Uno de los duelos destacados del día fue el que enfrentó al Inter Miami contra Chicago Fire, partido correspondiente a la Conferencia Este de la competencia.

    En este duelo el polaco Robert Lewandowski fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 10 de la primera parte. Luego, en los 48′, Casemiro puso la igualdad que terminaría siendo definitiva tras recibir una asistencia de Lionel Messi.

    Claro que antes de que se concretara el resultado, ambos elencos buscaron quedarse con la victoria y en los minutos finales se generó una situación que fue escalando.

    Todo inició cuando Lewandowski fue a buscar al defensor Ian Fray y tras intentar contactar con los brazos, el zaguero se desplomó. Luego se repuso y lanzó un empujón contra el polaco que luego fue a encararlo para reclamarle por la situación.

    En medio de su búsqueda, fue interceptado por Yannick Bright. A pesar de aquello, el ex jugador del Barcelona intentó seguir su camino hacia Frey y fue en ese momento apareció el argentino Rodrigo de Paul para intervenir a los empujones.

    En ese momento el transandino le dijo: “¿Qué te pasa, eh? Aquí estoy yo". Luego soltó un primer insulto al encararlo. “¡Cagón! ¡Sos un cagón!”, lanzó. A continuación, sacó a relucir el palmarés.

    ¿Quién sos, bobo? Yo gané dos Copa América y una Copa del Mundo. ¿Vos?”, cuestionó De Paul.

    Tras este cruce, y mientras Lewandowski intentaba alejarse, volvió a encontrarse en el área con Bright con quien compartió risas por todo lo que ocurrió hasta ese instante.

    Un nuevo cruce

    Lo que ocurrió en la MLS termina siendo solo un nuevo episodio a la historia de conflictos entre ambos jugadores.

    De Paul y Lewandowski ya se habían enfrentado en el fútbol europeo, cuando el argentino defendía al Atlético de Madrid y el polaco lo hacía para el Barcelona.

    Sin embargo, uno de sus enfrentamientos más recordados entre polacos y argentinos ocurrió defendiendo a sus respectivas selecciones en el Mundial de Qatar 2022

    En dicha edición, Argentina y Polonia compartieron el Grupo C y se enfrentaron en la tercera fecha de la fase de grupos. De Paul fue titular para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, mientras que Lewandowski encabezó el ataque polaco.

    En un momento, Lionel Messi lideró un ataque que encontró a Leandowski como marcador. Este siguió a la Pulga y terminó agarrándolo, causando la molestia de Leo. Tras el cobro de la falta, el polaco intentó disculparse, pero el 10 simplemente lo ignoró.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolRodrigo de PaulRobert LewandowskiChicago FireInter MiamiMLS

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