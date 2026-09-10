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    Irán condena los ataques de Estados Unidos y asegura que responderá de manera “decisiva” en “legítima defensa”

    Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha vuelto a mostrar “profundamente preocupado” por la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz,

    Por 
    Europa Press
    Petrolero atacado en el golfo Pérsico: Foto: IRGC/Europa Press. IRGC

    El Ministerio de Exteriores de Irán ha condenado este miércoles el ataque efectuado en la víspera por el Ejército estadounidense contra varios petroleros iraníes en aguas del golfo Pérsico, en medio de las crecientes hostilidades entre ambos países y el estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

    La cartera diplomática ha condenado “enérgicamente” un ataque que ha calificado de “agresivo” en un comunicado difundido en redes sociales en el que ha considerado que, sumado a las sanciones y el bloqueo naval impuestos por Washignton, supone “una violación flagrante de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional”.

    “Las acciones agresivas de Estados Unidos contra buques mercantes iraníes no solo suponen una peligrosa escalada de tensiones en la región, sino que también constituyen una clara amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales”, ha advertido en la misma nota.

    El Ministerio encabezado por Abbas Araqchi ha defendido los ataques de Irán contra la base militar de Al Azraq, en Jordania, como parte de “su derecho inherente a la legítima defensa” por los ataques previos de Estados Unidos y ha incidido en que estas bases “apoyan la agresión de Estados Unidos contra Irán”.

    Al hilo, ha asegurado que sus “Fuerzas Armadas no dudarán en ejercer” ese derecho y “responderán de manera decisiva y adecuada a cualquier agresión militar del enemigo”.

    Este mismo miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha considerado en declaraciones a la prensa que el conflicto con Irán terminará inmediatamente después de las elecciones de medio mandato, previstas para noviembre.

    “Creo que la guerra va a terminar justo después de las elecciones. Porque ya no pueden aguantar más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones”, ha señalado antes de viajar a Dallas para la primera conveción republicana a dos meses de los citados comicios.

    Mientras, el secretario general de la ONU, António Guterres, se ha vuelto a mostrar “profundamente preocupado” por la escalada de tensiones en el estrecho de Ormuz, incluidos los últimos intercambios de ataques y “las amenazas de nuevas acciones contra las infraestructuras marítimas y energéticas”.

    El diplomático portugués ha reiterado su llamamiento “a todas las partes implicadas para que actúen con la máxima moderación y se abstengan de acciones y declaraciones que puedan exacerbar aún más una situación ya de por sí inestable”, ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéphane Dujarric, antes de advertir sobre las “graves consecuencias” para los civiles de cualquier escalada.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerraAtaques

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