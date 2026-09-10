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    Política

    Diputado Bassaletti y dichos del embajador Judd: “Cometió un acto de imprudencia importante”

    El diputado además se refirió a la cita en Cerro Castillo con el Presidente José Antonio Kast.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    24 Agosto 2026 Entrevista a Enrique Bassaletti, Diputado. Desde La Redaccion. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El diputado Enrique Bassaletti (Ind/REP) se refirió a los dichos del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, y sostuvo que “cometió un acto de imprudencia importante”.

    En conversación con Radio Duna, el diputado mencionó que “me da lata, digamos, yo creo que son cuestiones tan delicadas, que es complejo, así entiendo que se lo han hecho ver al embajador”.

    Asimismo, señaló que “yo creo que el embajador cometió un acto de imprudencia importante y ya veremos cuáles son los capítulos digamos de las relaciones diplomáticas con respecto al embajador”, a la vez que evitó plantear la necesidad de una nota de protesta diplomática.

    “No estoy en el Ejecutivo, así que tampoco quiero pautear nada, yo estoy dando mi impresión digamos”, mencionó.

    Reunión con Kast en Cerro Castillo e Indultos presidenciales

    En la ocasión, el diputado además abordó el encuentro que tuvieron parlamentarios del Partido Republicano con el Presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, en Viña del Mar, apuntando que “nunca nosotros pretendemos en estas reuniones exigir, apretar”.

    Según explicó, durante la cita se abordaron distintos temas relacionados con Seguridad y la agenda legislativa del Gobierno.

    Frente a la posibilidad de que el Presidente otorgue indultos, el diputado y exgeneral de Carabineros apuntó que “creo que se ha cometido una tremenda injusticia respecto a casos fundamentalmente en el último tiempo donde yo estuve en ejercicio”.

    “Una asimetría enorme de conflictos muy grandes en la historia de Chile, que al final del día, cometiéndose delitos, excesos por parte de unos y de otros, al final son siempre los que terminan condenados, y los otros terminan fuera, sin ninguna responsabilidad, y algunos casos, como en el reciente, el de octubre del año 2019, con pagos permanentes hasta que se mueran por haber sido víctima”, agregó.

    De esta forma, Bassaletti defendió la existencia de los indultos, argumentando que la justicia también puede equivocarse. “Ya nos ha quedado bastante bien que a veces se equivoca también la justicia, no de mala fe, seguramente”.

    Finalmente, señaló que confía en el criterio del Presidente Kast para decidir cuándo corresponde abordar el tema.

    “Yo creo que el Presidente llegado al momento va a tomar esa decisión. Los momentos tienen que estar, digamos, alineados con los pulsos políticos, también tienen que estar alineados con el momento que se vive”, afirmó.

    Reforma constitucional de Seguridad

    El diputado también abordó los cambios que se están haciendo a la reforma constitucional de Seguridad, señalando que “al final poco importa el instrumento si acaso se logra el objetivo”.

    “Y el objetivo es tener una herramienta para cuando se generen estas circunstancias en lugares conocidos muy acotados, donde haya un un brote de violencia muy duro, y pueda generarse ahí condiciones especiales para poder hacerse cargo”, agregó.

    Es así como mencionó que se pueden utilizar los estados de excepción ya existentes, a la vez que se pueden revisar las restricciones de ciertos derechos. “Yo lo que quiero es que tengamos las herramientas”, reiteró.

    Más sobre:Enrique BassalettiBrandon JuddEmbajadorSeguridad

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