Kast recibe a republicanos y libertarios en Cerro Castillo en medio de presiones para indultar uniformados

Al cierre de esta edición, el Presidente José Antonio Kast recibía a las bancadas de senadores y diputados del Partido Republicano, en el palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar. Se trata de una instancia de conversación política que el Mandatario ha convertido en una costumbre dentro de su administración.

Antes de que comenzara el encuentro, en las filas republicanas adelantaban que los indultos sería uno de los temas principales a tratar con el Mandatario. Esta cita se da luego de que se desataran presiones para que se concrete -lo antes posible- la entrega de este beneficio a los uniformados condenados en el marco del estallido social.

Un grupo de senadores -incluidos Ignacio Urrutia, Rodolfo Carter y Cristián Vial, del bando republicano- conformaron una bancada para impulsar un proyecto de indulto general. Y, a inicios de agosto, un grupo de 60 diputados envió una carta al Presidente Kast, en la que solicitaron otorgar este beneficio a 13 uniformados condenados por delitos durante el estallido.

Ad portas del cumplimiento de los seis meses de Kast en La Moneda, los republicanos reconocen incomodidad por la tardanza que, creen, ha tenido este compromiso.

La última vez que el Presidente Kast se refirió a la entrega de este beneficio fue el 31 de agosto, en entrevista con radio Cooperativa. “Lo que yo he señalado es que voy a ir viendo caso a caso, en la medida que se presenten (solicitudes de indulto), y voy a ir analizando las circunstancias de caso y caso, sin discutir el fallo judicial”, dijo en esa ocasión. Junto con eso, descartó que alguno se vaya a concretar durante septiembre.

En ese contexto, los republicanos pretendían volver a poner el tema sobre la mesa en su nuevo cara a cara con Kast.

“La reunión en Cerro Castillo es, sin duda, una instancia propicia para que las distintas bancadas oficialistas pongan sobre la mesa temas de profunda relevancia nacional. El indulto humanitario y la revisión de las condenas de nuestros uniformados es una preocupación legítima y transversal en el sector. Nos parece totalmente pertinente que el Presidente Kast evalúe y defina el mejor camino institucional para dar una solución definitiva a esta sentida demanda”, sostuvo la diputada republicana Macarena Santelices.

“Como republicanos, siempre hemos defendido que se debe hacer justicia y entregar el máximo respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que cumplieron con su deber en momentos críticos para el país”, añadió.

27 Agosto 2026 Entrevista a Macarena Santelices, diputada Foto: Andres Perez Andres Perez

Por su parte, la diputada Javiera Rodríguez, de la misma bancada, complementó que la cita en Cerro Castillo constituye “un espacio de confianza, así que todos los temas pueden ser tocados”. En relación al otorgamiento de este beneficio, ella destacó que “nuestro interés por los indultos no es algo que el Presidente desconozca, es algo que hemos hecho sentir desde el 11 de marzo y seguiremos conversando y empujando iniciativas que aporten a la toma de decisiones”.

Javiera Rodríguez, diputada del Partido Republicano.

El 7 de julio se desarrolló el último encuentro de Kast con las bancadas republicanas. En esa ocasión, senadores y diputados le hicieron ver al Presidente que consideraban urgente otorgar indultos. Él respondió que su gobierno trabaja para dar una respuesta a ese asunto. Y refrendó que usará esa atribución presidencial, pero que revisará caso a caso.

Los republicanos no son los únicos en esta batalla. Han encontrado un aliado en el Partido Nacional Libertario (PNL). La directiva y los diputados de esta colectividad sostendrán una reunión con Kast este miércoles, a las 8:00 horas, también en Cerro Castillo.

Durante el martes, los diputados libertarios adelantaron que los indultos serían un tema a tratar. “Los indultos siempre van a estar dentro de los primeros temas que nosotros vamos a conversar. Vamos a exigir que se cumplan los compromisos que él (Kast) asumió durante su campaña”, dijo la diputada Paulina Muñoz.

“Para nosotros eso representa la coherencia del Presidente. No es posible que cualquier medida de seguridad pueda sostenerse si no hay una señal potente para las Fuerzas Armadas y para Carabineros y las policías”, agregó Muñoz.

Por su parte, el diputado libertario Hans Marowski sostuvo que “nosotros, además de escuchar lo que tenga que decirnos el Presidente, le vamos a explicar cuál es nuestra posición respecto a la demora, porque creemos que ha sido muy lento, en la resolución de indultos particulares para todos quienes se encuentran condenados por servir a su país en el contexto del 18 de octubre, y a quienes, por humanidad, también deberían cubrir penas en sus casas”.

El diputado Pier Karlezi, también de la bancada libertaria, hizo pública una queja por el tiempo destinado al encuentro con Kast. “Me gustaría que existiera la deferencia de tener reuniones más prolongadas. El tiempo que se le dio a esta reunión, siendo un desayuno, es bastante acotado. No vamos a poder cubrir de forma acabada todos los temas que tenemos en carpeta”, afirmó.