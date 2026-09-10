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    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT

    Se realizó un llamado para que trabajadores y pensionados revisen si tienen dinero disponible, donde más de $1.300 millones se encuentran pendientes de devolución.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Consulta si tienes saldo por cobrar en Cajas de Compensación con el RUT. Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Recientemente se dio a conocer la campaña “Consulta tus saldos a favor”, que este 2026 ofrece una alternativa para revisar si se dispone de dinero pendiente de cobro por parte de las Cajas de Compensación.

    Los saldos a favor se generan principalmente durante la vigencia de un crédito social, sea por pagos duplicados, errores del empleador al realizar el descuento por planilla u otros ajustes operativos derivados, como procesos de renegociación.

    La iniciativa fue presentada desde la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), Cajas de Chile y la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región Metropolitana.

    Se enfatizó en que el retiro de dinero dirigidos a las personas también se traduce en un apoyo económico para los gastos de septiembre, a la espera de la próxima celebración de Fiestas Patrias.

    Revisa si tienes saldo en una Caja de Compensación

    Se puede revisar si hay dinero disponible para ser retirado en una Caja de Compensación en el sitio cajasdechile.cl con el RUT, al ingresar en la opción Consulta Saldos a Favor.

    Los resultados de la plataforma no detallan el monto exacto pendiente de cobro en resguardo de la seguridad, por lo que solo se indica cómo iniciar el trámite de devolución con la Caja de Compensación correspondiente.

    El sitio web habilitado para este propósito permite que trabajadores o pensionados no necesiten acudir a la web de cada institución por separado. Sin embargo, la consulta también se puede realizar de forma presencial en la sucursal del organismo al que se esté afiliado.

    También se informó que los saldos no prescriben, no se destinan a otros fines, siempre están disponibles para ser retirados y son heredables.

    De acuerdo a la Suseso, a julio de 2026 se encuentran disponibles $1.371.026.621 que pertenecen a un total de 23.126 destinatarios, correspondientes a 21.491 trabajadores o pensionados y 1.630 a empresas.

    “Desde la Superintendencia de Seguridad Social queremos que las personas sepan que pueden tener un saldo a su favor y que ese dinero les pertenece. Por eso hemos instruido a las cajas de compensación a ser proactivas en informar a sus afiliados/as cuando existan estos recursos y a facilitar al máximo su devolución. Nuestro llamado es muy simple: si alguna vez tuvo un crédito social, consulte con su RUT si tiene un saldo a favor y, si lo tiene, solicite su devolución”, indicó la superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto.

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