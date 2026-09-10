Alexis Sánchez llegó al Montreal como figura. Basta decir que el club canadiense que forma parte de la MLS le asignó un cupo estelar en su plantilla para poder ficharlo. El tocopillano es el Designated Player, o Jugador Franquicia, una categoría que permite sobrepasar el límite salarial para tentar a grandes figuras del balompié mundial. La lista es encabezada por Lionel Messi.

Sin embargo, el inicio de la aventura del tocopillano por el fútbol estadounidense no ha sido todo lo fructífero que esperaban el club ni el público. En los cinco partidos que ha disputado, el delantero formado en Cobreloa no ha podido marcar, una consideración clave en un medio que valora fundamentalmente las estadísticas.

Para qué te traje: el increíble gol que se perdió Alexis Sánchez en el Montreal

El Montreal no lo está pasando bien. Este miércoles cayó ante el Charlotte, resultado que lo hunde en el último puesto de la clasificación general de la liga. En 24 encuentros, suma apenas cinco triunfos y lleva 13 derrotas. Ha convertido 31 goles y ha sufrido 50.

Alexis Sánchez tampoco ha contribuido mucho para que la actualidad de su equipo mejore. En los 240 minutos que suma en los cinco partidos que ha disputado, su presencia no ha conseguido gravitar.

Alexis Sanchez to Montreal so far has been the most underwhelming big name transfer in a while.



He missed so bad he tried to convince the ref it was a corner 🤣#CFMontreal #MLS pic.twitter.com/7UD8Z0sofJ — Mr. Puck Slut💰 (@PuckSlutPlays) September 10, 2026

La última aparición, de hecho, genera atracción por una situación que mezcla lo anecdótico con un error técnico. En pleno segundo tiempo, después de recibir el balón en una inmejorable posición, frente al arco y con el perfil ideal para rematar, el Niño Maravilla termina elevando su remate. Inexplicablemente, de acuerdo a sus pergaminos y, sobre todo, a las expectativas que genera su contratación.