Paquete sospechoso en dependencias de Seguridad Municipal de Peñalolén obliga a evacuar el lugar

Una evacuación preventiva se realiza en la dependencias de Seguridad de Peñalolén por la presencia de un paquete sospechoso.

La situación se generó, esta mañana, cuando un sujeto no identificado llegó hasta las dependencias de Seguridad de Peñalolén ubicado en Consistorial 2020 y dejó un paquete sospechoso en el piso del recinto, situación que activó las alertas y los protocolos de seguridad.

Ante esto, se procedió a evacuar preventivamente las dependencias y Carabineros se encuentra en el lugar realizando las diligencias correspondientes junto a equipos especializados para determinar el contenido del objeto y las circunstancias del hecho.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, señaló que “frente a una situación como esta, nuestra prioridad es resguardar la seguridad de nuestros funcionarios y vecinos. Por eso actuamos de manera inmediata y activamos todos los protocolos correspondientes. Esperamos que las diligencias permitan esclarecer lo ocurrido y determinar quién dejó este paquete en nuestras dependencias”.

A esta hora, equipos del GOPE de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar. Av. Consistorial, entre Grecia y Antupirén se encuentra cortada.