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    “El contexto en el cual veníamos no era para firmar este tipo de acuerdos”: la dura crítica de Ortiz por adhesión al Escudo de las Américas

    El diputado y líder de la DC cuestionó la medida adoptada por el Presidente Kast y recalcó que la presencia de Chile en las Naciones Unidas se da en el marco de una "visita de Estado", cuando además “estaba muy fresca aún" la situación de Michelle Bachelet.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El diputado y presidente de la DC, Álvaro Ortiz, junto a su par del PPD, Raúl Soto, quienes son parte de la comitiva que acompaña al Presidente José Antonio Kast en Nueva York, han sido los encargados de trasmitir las críticas de la oposición por la decisión del mandatario de adherir a Chile al Escudo de las Américas.

    Después de su primer discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Kast confirmó que Chile pasó a formar parte de la coordinación liderada por el gobierno de Donald Trump, que tiene por objetivo la cooperación en materias de seguridad, particularmente para compartir información y coordinar acciones frente al crimen organizado transnacional.

    En diálogo con radio Duna, la mañana de este miércoles, el parlamentario advirtió que, a su parecer, esta adhesión “es prácticamente un sometimiento” de Chile hacia Estados Unidos.

    Conversando con su par Raúl Soto, Ortiz afirmó que han llegado a la conclusión que “el contexto en el cual veníamos no era para firmar este tipo de acuerdos”.

    Nosotros estamos acá en una visita de Estado, no estamos en un espacio donde él (Kast) como candidato tenía toda la libertad de firmar lo que quisiera, de hacer todo lo que quisiera vinculado a su ideología, pero no en el contexto de una Asamblea General de las Naciones Unidas”, indicó.

    El diputado además, lamentó que la situación se diera cuando “estaba muy fresco aún el no apoyo a Michelle Bachelet, que obedeció única y exclusivamente a un tema político”.

    Para Ortiz, formar parte del Escudo de las Américas es un mal indicio. “Yo creo que es el inicio para después empezar con otro tipo de acciones, que obviamente sean del interés y de la ganancia solamente de Estados Unidos”.

    “Yo veo que, en el caso de Chile, después (EE.UU. buscará) imponer sus propias candidaturas presidenciales, por ejemplo, o colocar sus propios precios en venta madera, carne y un montón de cosas, porque cuando se nos habló de una megarreforma en Chile, el gobierno del Presidente Kast lo que buscaba realmente era una reforma tributaria. En el fondo siempre se adorna algo cuando el interés es otro, y la letra chica es cada vez más chica”, sostuvo.

    Si bien, el diputado afirmó que no ha podido conversar con el mandatario tras su discurso en la ONU, aseguró que le expuso su mirada sobre el tema en el avión, cuando se dirigían a Nueva York.

    En definitiva, planteó que el acuerdo “es algo netamente ideológico, netamente vinculado con los países con los cuales tiene afinidad Chile en virtud del Presidente que se tiene”.

    Más sobre:DCEscudo de las AméricasÁlvaro OrtizJosé KastRaúl SotoDonald TrumpEE.UU.

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