Declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar

La decisión del Presidente José Antonio Kast de adherir al Escudo de las Américas (Shield of the Americas), la instancia impulsada por el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar a países del hemisferio en materias de seguridad y combate al crimen organizado, generó de inmediato debate en Chile. Más allá de los cuestionamientos, la declaración conjunta emitida posteriormente por el Departamento de Estado de EE.UU. respecto de la instancia, abrió algunas dudas.

Ayer, tras el comunicado oficial del gobierno chileno sobre la adhesión al Escudo de las Américas, Kast aclaró que: “Siempre hemos señalado que cada país tiene sus legislaciones, su soberanía. Esto no interviene en la soberanía de los países, sino que apunta a una coordinación transversal de distintos países para enfrentar este nuevo flagelo”.

Y añadió: “Creo que no hay que confundir los aspectos, porque aquí no estamos hablando de operaciones militares en contra del crimen organizado o del terrorismo”.

Sin embargo, la “Declaración conjunta sobre la defensa de la soberanía hemisférica” que surgió del encuentro del Shield of the Americas este martes en EE.UU . presenta una información adicional que en el comunicado oficial de la Cancillería chilena -donde se informó que el país adhería al grupo- no fue incluida y que podría abrir la puerta a una cooperación militar.

“Para facilitar estos objetivos, tenemos la intención de suscribir conjuntamente una solicitud formal dirigida al Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, pidiendo la convocatoria de una reunión de consulta para decidir sobre el establecimiento de un Órgano de Consulta, en virtud de los artículos 6 y 13 del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (Tratado de Río)”, señala el texto norteamericano.

Y añade: “Una vez convocado el Órgano de Consulta, tenemos la intención de participar a nivel ministerial para considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite la acción colectiva contra las organizaciones narcoterroristas en el marco del Tratado de Río. Los Estados participantes en el Escudo que actualmente no son parte del Tratado de Río declaran su apoyo a esta iniciativa y expresan su determinación de contribuir a ella de conformidad con sus respectivas obligaciones jurídicas internacionales y nacionales, y en la medida en que estas lo permitan, incluso participando en el Órgano de Consulta en la medida autorizada por su Reglamento”.

Y es que en el Tratado Intermaricano de Asistencia Recíproca (TIAR) se establecen varios artículos. Y el número 6, al que hace alusión la declaración compartida por Estados Unidos, se establece que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado Americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extra continental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Organo de Consulta se reunirá inmediatamente, a fin de acordar las medidas que en caso de agresión se deben tomar en ayuda del agredido o en todo caso las que convenga tomar para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.

Esto, a juicio de entendidos en la materia, podría abrir la puerta a la cooperación militar, una idea que Trump ha planteado directamente.

De todas formas, en la declaración nortamericana no se hace alusión directamente al artículo 3 del tratado, que ese es más explícito respecto a la cooperación militar. Ahí, se sostiene que “las Altas Partes Contratantes convienen en que un ataque armado por parte de cualquier Estado contra un Estado Americano, será considerado como un ataque contra todos los Estados Americanos, y en consecuencia, cada una de dichas Partes Contratantes se compromete a ayudar a hacer frente al ataque”.

Sin embargo, fuentes diplomáticas recalcan que ambos artículos no son aislados y que la activación de uno de ellos, podría derivar en otro. Por eso, añaden las mismas versiones, se abre una puerta podría abrir la opción a la cooperación militar.

Si bien el Escudo de las Américas no existe jurídicamente y es solo una instancia política conformada por Trump , la inquietud que hay en círculos diplomáticos es por los alcances que pueda tener en un futuro. Aunque adherir ahora no implica ninguna obligación, sí es una señal política potente en un contexto en que el líder norteamericano también ha planteado que busca tener coordinación militar con los países que integren la plataforma.

En el gobierno, en todo caso, insisten en que esas son interpretaciones y que no a lo que adhierieron no tiene que ver con cooperación militar. Asimismo, sostienen que en la misma declaración se establece que cada Estado respeta sus leyes y autonomía.

Fuentes de la Cancillería, consultados al respecto, indicaron que “el comunicado dice que se disponen a solicitar al Presidente del Consejo Permanente de la OEA solicitar una reunión de consulta. Es decir, no implica que se aplique”.

Además, recalcan que es solo la intención de convocar y que se mencionan a los artículos 6 y 13, que hablan de medidas, no de acción o uso de fuerza armada.

También indican que hay que entender que “el espíritu del TIAR es convocar a un órgano de consulta frente a amenazas a la soberanía” y que el tratado “establece que todas las acciones deben ser de acuerdo con la Carta de Naciones Unidas”.

Cooperación económica

Otro de las materias que incorpora la declaración conjunta de Estados Unidos, y que no están en el comunicado de la Cancillería, es que se establece la intención de fortalecer la cooperación económica.

“Defendemos nuestras economías fortaleciendo la cooperación económica, explorando mecanismos de examen de inversiones, salvaguardando las cadenas de suministro de minerales críticos mediante fuentes de abastecimiento diversificadas y fiables, y promoviendo normativas sobre proveedores de confianza para la infraestructura digital que se apliquen de manera no discriminatoria”, dice el texto.

Y añade: “Reconocemos que una seguridad duradera requiere desarrollo económico, empleos estables y oportunidades tangibles para la población, y que la soberanía económica se defiende con éxito cuando el capital que entra en nuestras naciones es transparente y verificable”.