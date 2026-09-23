Senador Rojo Edwards y adhesión al Escudo de las Américas: “Chile pidió un cambio específico”
El legislador destacó que gracias a esa modificación, cualquier acción en conjunto "tiene que ser respetando las leyes chilenas"
En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, la mañana de este miércoles, el senador independiente Rojo Edwards, integrante de la delegación que acompaña al Presidente José Antonio Kast en su participación en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, defendió la adhesión de Chile al Escudo de las Américas que impulsa el gobierno de Donald Trump.
“Es una declaración de intenciones para trabajar en conjunto. Eso es el Escudo de las Américas. Entonces, yo realmente estoy impactado con el nivel de críticas que ha existido para algo que es tan razonable como combatir en conjunto, coordinarse para combatir el crimen organizado, porque eso es lo que es”, sostuvo.
La declaración del Escudo de las Américas compartida por EE.UU. incluye la intención de convocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) y abre la opción de cooperación militar.
“Esto ya es una observación personal. Yo nunca tuve ninguna duda que Chile tiene que estar en esto. Y si buenamente con esto podemos organizarnos y hacer nuevos acuerdos que sean firmados, si hay algún cambio legislativo que pase por el Congreso, por cierto, pero que permitan protocolizar para que esto vaya teniendo frutos más concretos, yo los voy a apoyar. Y el Presidente Kast no necesita ser convencido de eso, si eso es parte fundante de la agenda del Presidente Kast que le presentó al país cuando fue electo”, indicó el senador.
Edwards recalcó que “esto no es un tratado, es una declaración de intenciones”.
“¿Necesitamos esperar más tiempo para declarar que el Tren de Aragua es una organización criminal que tiene que ser combatida en todas partes del mundo? ¿Esperar qué? Yo me pregunto. Ahora, además, quiero decir que Chile pidió un cambio específico, que es poner de manera explícita que todo lo que se haga tiene que ser respetando el Estado de Derecho local. O sea, si usted hace algo en conjunto en Chile, tiene que ser respetando las leyes chilenas. Mire que es simple, pero es importante ponerlo y eso fue una de las modificaciones sustantivas más importantes. Y esa la logra, en este caso, la delegación chilena”, puntualizó.
Revisa la entrevista completa acá:
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