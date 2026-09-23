Paulina Núñez llama al Ejecutivo a insistir en el Senado en propuesta de extensión de plazo de detención de migrantes irregulares

Núñez llama al Ejecutivo a insistir en el Senado en propuesta de extensión de plazo de detención de migrantes irregulares

La presidenta del Senado, Paulina Núñez, llamó este miércoles al gobierno a insistir en la Cámara Alta en el proyecto que buscaba extender el plazo de detención para ejecutar una expulsión administrativa.

La iniciativa patrocinada por el Ministerio del Interior, Justicia y Seguridad Pública, tras una serie de modificaciones en su trámite legislativo en la Cámara de Diputados, proponía extender el plazo de detención de un migrante irregular de los cinco a treinta días, con la posibilidad de que por orden judicial se pudiera extender por el mismo tiempo hasta en tres ocasiones consecutivas.

La reforma requería hacer una modificación a la Constitución, por lo que necesitaba la aceptación de cuatro séptimos (4/7) de la Cámara, equivalente ayer a 89 parlamentarios, para su aprobación. Sin embargo, terminó sorpresivamente para el Ejecutivo rechazada por solo un voto : tuvo 88 a favor, 28 en contra y 19 abstenciones.

Esta situación fue abordada por Núñez durante su participación en el seminario “Migración y política” de la Universidad Diego Portales (UDP), que también contó con la participación de la exministra de Interior Carolina Tohá.

“En esto tenemos que insistir y se puede insistir, se tiene que insistir”, enfatizó la senadora de Renovación Nacional.

A diferencia de una propuesta parlamentaria que resulta rechazada en primer trámite legislativo, que no puede volver a discutirse hasta pasado un año, una del Ejecutivo puede ser restablecida si es que obtiene en el Senado el apoyo de dos tercios (2/3) del hemiciclo.

“Si el Gobierno decide insistir, y creo que es el camino en el Senado, obviamente hay que insistir con una cuestión que concite un consenso, porque de lo contrario lo que hoy tenemos es esperar un año más y creo que el país no aguanta un año más con una norma que requiere ser aprobada, que es esta ampliación de plazo de detención”, remarcó.

Para luego concluir: “ Yo creo que sí hay conciencia de la necesidad de ampliar el plazo y si tiene que ser un plazo menor con tal de insistir en el Senado, bueno, será parte de la discusión que tengamos , voy a decirlo prelegislativa, si es que se evalúa insistir en el Senado”.

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Las críticas de Tohá

La exministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric criticó durante la conversación la forma en que se llevó la discusión del rechazado proyecto del Ejecutivo.

“Yo creo que la manera en que se trató este tema de ampliar el periodo de detención de una persona en proceso de expulsión no tiene ningún cuidado”, señaló al respecto.

En ese sentido, remarcó que precisamente por el cuidado que requiere la detención de alguien que no está acusado por ningún delito es que resulta tan restrictivo el plazo establecido en la Constitución.

“En el gobierno anterior se pasó de dos días a cinco, pero aquí llega y se dice no, 180. Y cuando se le pregunta al gobierno esto, lo que responde el ministro, yo lo escuché hoy día en la mañana, ante un periodista que le preguntó esto, dijo que ese problema era banal. Ocupó esa palabra, es banal, la PDI lo puede hacer, se le da una plata para que haga unos lugares, no hay problema”, apuntó Tohá.

“Yo escuché al ministro decir que la razón por la cual se había votado en contra de esto es porque había una parte de la izquierda que es partidaria que haya migración sin control, que no considera que haya aquí ninguna necesidad de reforzar las capacidades del Estado, que ve este tema como chipe libre. Y eso no es verdad, eso no es verdad, porque esas personas que él está mencionando gobernaron hasta hace poquito y fortalecieron como nunca la capacidad del Estado de controlar la migración”, añadió la exministra.