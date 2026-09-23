Exembajador Heine y decisión de Kast de adherir a Escudo de las Américas de Trump: “Es una mala señal”

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el exembajador de Chile en China en el segundo mandato de Michelle Bachelet, Jorge Heine, cuestionó la manera en que la administración del Presidente José Antonio Kast lleva adelante la política exterior en la relación con potencias como Estados Unidos y China.

El diplomático sostuvo que la clave del éxito nacional para convertirse en un referente en la región, es a la manera en que ha sabido mantener un equilibrio en los nexos con el resto del mundo.

Así, reconoció su preocupación por la “tendencia” del actual gobierno a una mayor cercanía con Washington, respecto por a Beijing, por ejemplo.

“Yo creo que la clave del éxito de la política exterior de Chile queda muy de la mano con su política de desarrollo. Chile es un país que depende mucho del mercado global, por lo tanto, su política exterior está muy vinculada a nuestra política de desarrollo”, dijo.

Además, apuntó que “Chile sea hoy día, en muchos aspectos, el país más desarrollado de América Latina, se debe en parte importante a que ha tenido una política de equilibrio, que ha logrado mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos, muy buenas relaciones con China. De hecho, Chile es uno de solo seis países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y con China. Es un club muy exclusivo”.

Y luego agregó: “Yo creo que es muy importante mantener ese equilibrio. A mí me preocupa, yo veo ciertas tendencias, no absolutas, ni de 100%, pero ciertas tendencias en este gobierno a tratar de arrimarse demasiado a Estados Unidos”.

Heine señaló que “un 40% de nuestras exportaciones van a China, eso no es algo menor. Estados Unidos tiene más inversión, eso es cierto, y obviamente es una gran potencia y es importante mantener buenas relaciones con ellos”.

El exembajador dijo que en ese sentido la adhesión de Chile al Escudo de las Américas no es una buena señal.

“A mí esto del escudo de las Américas no me parece que sea una buena idea. O sea, yo veo lo que está pasando frente a las costas ecuatorianas. Barcos de la Marina de Estados Unidos están hundiendo barcos pesqueros del Ecuador. En anuencia con el gobierno ecuatoriano. ¿Queremos ver nosotros barcos de la Marina de Estados Unidos hundiendo barcos, embarcaciones pesqueras frente a Coquimbo, frente a Antofagasta, frente a Arica. Aduciendo que probablemente llevan drogas sin pruebas al respecto?. Yo creo que estas son arenas muy movedizas", cuestionó.

Y sostuvo que “Estados Unidos está presionando por hacer acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas en Chile se oponen a eso. Ellos no quieren participar en estas acciones antinarcotráfico”.

“En América Latina hay carteles de la droga, que constituyen un problema y son bandas criminales. El decir que son el Al-Qaeda de América Latina, el Estado Islámico de América Latina, como dice el presidente Trump, me parece que no tiene ningún sentido. El problema terrorista es uno, se da en el Medio Oriente. Los carteles y el tráfico de drogas es otro, se da en América Latina. Se combaten con medios distintos. Combatir a los carteles de la droga requiere inteligencia, requiere levantar el secreto bancario, requiere colaboración entre la PDI y el FBI, por ejemplo. Pero no requiere estar hundiendo barcos de pescadores en las costas de nuestros países. Ese enfoque es de política de espectáculo. Para que las autoridades de Estados Unidos lo pongan en sus redes sociales. No cumple un propósito efectivo”, criticó.

El diplomático arguyó que “esta iniciativa que se llama Operación Lanza del Sur, que es atacar estas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental, no ha disminuido ni el consumo, ni la existencia de droga en Estados Unidos. Es puro show. ¿Queremos nosotros participar en eso? No estoy seguro que sea una buena idea".

Finalmente, reforzó su postura contraria a que el Presidente Kast se uniera al Escudo de las Américas. “Es una mala señal”, zanjó.

Revisa la entrevista completa acá: