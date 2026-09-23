SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Exembajador Heine y decisión de Kast de adherir a Escudo de las Américas de Trump: “Es una mala señal”

    El exrepresentante diplomático de Chile en China dio cuenta de su preocupación por la manera en que la actual administración lleva adelante la política exterior en la relación con las grandes potencias y llamó a mantener el equilibrio en los nexos con Washington y Beijing. “Veo ciertas tendencias en este gobierno a tratar de arrimarse demasiado a Estados Unidos”, dijo.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda

    En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el exembajador de Chile en China en el segundo mandato de Michelle Bachelet, Jorge Heine, cuestionó la manera en que la administración del Presidente José Antonio Kast lleva adelante la política exterior en la relación con potencias como Estados Unidos y China.

    El diplomático sostuvo que la clave del éxito nacional para convertirse en un referente en la región, es a la manera en que ha sabido mantener un equilibrio en los nexos con el resto del mundo.

    Así, reconoció su preocupación por la “tendencia” del actual gobierno a una mayor cercanía con Washington, respecto por a Beijing, por ejemplo.

    “Yo creo que la clave del éxito de la política exterior de Chile queda muy de la mano con su política de desarrollo. Chile es un país que depende mucho del mercado global, por lo tanto, su política exterior está muy vinculada a nuestra política de desarrollo”, dijo.

    Además, apuntó que “Chile sea hoy día, en muchos aspectos, el país más desarrollado de América Latina, se debe en parte importante a que ha tenido una política de equilibrio, que ha logrado mantener muy buenas relaciones con Estados Unidos, muy buenas relaciones con China. De hecho, Chile es uno de solo seis países que tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos y con China. Es un club muy exclusivo”.

    Y luego agregó: “Yo creo que es muy importante mantener ese equilibrio. A mí me preocupa, yo veo ciertas tendencias, no absolutas, ni de 100%, pero ciertas tendencias en este gobierno a tratar de arrimarse demasiado a Estados Unidos”.

    Heine señaló que “un 40% de nuestras exportaciones van a China, eso no es algo menor. Estados Unidos tiene más inversión, eso es cierto, y obviamente es una gran potencia y es importante mantener buenas relaciones con ellos”.

    El exembajador dijo que en ese sentido la adhesión de Chile al Escudo de las Américas no es una buena señal.

    “A mí esto del escudo de las Américas no me parece que sea una buena idea. O sea, yo veo lo que está pasando frente a las costas ecuatorianas. Barcos de la Marina de Estados Unidos están hundiendo barcos pesqueros del Ecuador. En anuencia con el gobierno ecuatoriano. ¿Queremos ver nosotros barcos de la Marina de Estados Unidos hundiendo barcos, embarcaciones pesqueras frente a Coquimbo, frente a Antofagasta, frente a Arica. Aduciendo que probablemente llevan drogas sin pruebas al respecto?. Yo creo que estas son arenas muy movedizas", cuestionó.

    Y sostuvo que “Estados Unidos está presionando por hacer acciones conjuntas con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Las Fuerzas Armadas en Chile se oponen a eso. Ellos no quieren participar en estas acciones antinarcotráfico”.

    “En América Latina hay carteles de la droga, que constituyen un problema y son bandas criminales. El decir que son el Al-Qaeda de América Latina, el Estado Islámico de América Latina, como dice el presidente Trump, me parece que no tiene ningún sentido. El problema terrorista es uno, se da en el Medio Oriente. Los carteles y el tráfico de drogas es otro, se da en América Latina. Se combaten con medios distintos. Combatir a los carteles de la droga requiere inteligencia, requiere levantar el secreto bancario, requiere colaboración entre la PDI y el FBI, por ejemplo. Pero no requiere estar hundiendo barcos de pescadores en las costas de nuestros países. Ese enfoque es de política de espectáculo. Para que las autoridades de Estados Unidos lo pongan en sus redes sociales. No cumple un propósito efectivo”, criticó.

    El diplomático arguyó que “esta iniciativa que se llama Operación Lanza del Sur, que es atacar estas embarcaciones en el Caribe y en el Pacífico Oriental, no ha disminuido ni el consumo, ni la existencia de droga en Estados Unidos. Es puro show. ¿Queremos nosotros participar en eso? No estoy seguro que sea una buena idea".

    Finalmente, reforzó su postura contraria a que el Presidente Kast se uniera al Escudo de las Américas. “Es una mala señal”, zanjó.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Jorge HeineChinaEstados UnidosDonald TrumpXi JinpingJosé Antonio KastEscudos de las Américas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en cerca de un año

    TC analiza requerimiento del Partido Radical que busca revertir su disolución por sus resultados en elección de diputados

    UDI recoge dichos de ministro Riveros y solicita urgencia a proyecto que prohíbe que casas de apuestas auspicien a clubes

    “Es grave” y “no estamos perdiendo soberanía”: secretario del PPD y prosecretario UDI se enfrentan por el Escudo de las Américas

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel

    Lo más leído

    1.
    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    2.
    Diputada Parisi defiende abstención del PDG en reforma para expulsión de migrantes: “Lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables”

    Diputada Parisi defiende abstención del PDG en reforma para expulsión de migrantes: “Lamento que el gobierno esté siempre buscando culpables”

    3.
    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    Sin Arrau en sala, agenda de seguridad sufre nuevo revés con el proyecto antibarricadas

    4.
    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    5.
    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    6.
    Nuevo fuego amigo: fracaso del gobierno en reforma de detención a inmigrantes irregulares vuelve a tensionar a la derecha

    Nuevo fuego amigo: fracaso del gobierno en reforma de detención a inmigrantes irregulares vuelve a tensionar a la derecha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Países Bajos vs. Alemania en TV y streaming

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este jueves

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del miércoles 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    TC analiza requerimiento del Partido Radical que busca revertir su disolución por sus resultados en elección de diputados

    UDI recoge dichos de ministro Riveros y solicita urgencia a proyecto que prohíbe que casas de apuestas auspicien a clubes

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en más de un año
    Negocios

    Dólar extiende su alza y se ubica en nuevos máximos en más de un año

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile
    El Deportivo

    Un problema constante en la temporada: las siete bajas que tendrá Fernando Gago y la U ante Everton por Copa Chile

    “Esta es una Selección que se armó sobre la marcha”: la justificación de Luis Mena tras la caída de la Roja femenina

    Valentina Barrientos le da a Chile una nueva medalla de oro en los Juegos Odesur

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia
    Cultura y entretención

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel
    Mundo

    Irán advierte de que podría ampliar al océano Índico el alcance de la guerra en caso de ataques de Estados Unidos e Israel

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse