Dónde y a qué hora ver a Chile Sub 20 vs. Paraguay por los Juegos Suramericanos. Foto referencial de redes sociales

Este miércoles continúa el desafío de la Roja en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, donde la selección juvenil masculina de Chile se mide contra Paraguay.

Los nacionales salen a la cancha en el marco de la semifinal de la categoría Sub 20, en búsqueda del paso a la definición del torneo.

Recordar que los dirigidos por Sebastián Miranda se instalaron en la etapa luego de derrotar a Colombia con un marcador 3-2.

Cuándo juega Chile vs. Paraguay

El partido de Chile Sub 20 contra Paraguay es este miércoles 23 de septiembre a las 17:00 horas.

Para este compromiso las selecciones se miden en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Argentina.

Dónde ver a Chile vs. Paraguay

El partido de Chile Sub 20 contra Paraguay se transmite en las pantallas y plataformas digitales de TVN.