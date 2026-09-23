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    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    La firma asiática reunirá progresivamente su portafolio bajo el nombre Anker. La transición mantendrá vigentes las garantías, aplicaciones y soporte de los dispositivos actuales.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Anker Innovations anunció una reorganización global que reunirá bajo una sola marca, Anker, los productos que actualmente comercializa como eufy, soundcore, SOLIX y eufyMake.

    El cambio se implementará por etapas y abarcará categorías como carga, audio, hogar inteligente, robótica, energía y herramientas creativas.

    La decisión busca simplificar la identificación de su portafolio, que creció mediante marcas especializadas. Fundada en 2011 y presente en más de 180 países y regiones, según datos de la compañía, Anker se dio a conocer por sus soluciones de carga antes de expandirse hacia otros segmentos de la tecnología de consumo.

    Con esta nueva estructura, Anker será el nombre principal frente a los consumidores, tanto en comunicaciones y marketing como en los distintos puntos de contacto con clientes. Anker Innovations seguirá siendo la denominación corporativa.

    Qué pasará con los productos y las garantías

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    La empresa aseguró que la unificación no implica la desaparición de productos ni cambios inmediatos para quienes ya utilizan sus dispositivos.

    Las aplicaciones, cuentas y actualizaciones de software y firmware continuarán funcionando como hasta ahora.

    También se mantendrán vigentes las garantías, los registros de productos, el soporte al cliente y los servicios de postventa, independientemente de los cambios de identidad.

    La implementación dependerá de cada categoría, mercado y ciclo de producto. Los nuevos lanzamientos comenzarán a incorporar gradualmente la marca Anker, mientras que el portafolio existente realizará la transición con el tiempo.

    Por eso, durante un período convivirán en las tiendas equipos identificados como eufy o soundcore con otros que ya utilicen la nueva imagen.

    Dos grupos para organizar el catálogo

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    El portafolio quedará organizado en dos grandes grupos: Anker For You y Anker For Home. Según explicó la compañía, estas denominaciones servirán para presentar las distintas categorías y no constituirán nuevas marcas ni reemplazarán los nombres de los productos.

    Anker For You reunirá las tecnologías de uso personal, incluyendo carga, audio y video, salud y herramientas creativas. Anker For Home agrupará las soluciones de seguridad, robótica y energía para el hogar.

    Lee también:

    Más sobre:AnkereufysoundcoreSOLIXeufyMakeHogar inteligenteTecnologíaAnker For YouAnker For HomeSeguridadCargaEnergíaAudioVideoaplicaciones y firmwaregarantías y soporteunificación de marcasportafolio tecnológicoreorganización de marcaAnker Innovations

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