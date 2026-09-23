Tres regiones entran en recesión técnica y otras tres profundizan la caída de su economía

Durante el segundo trimestre pasado siete regiones registraron una caída en su Producto Interno Bruto (PIB), un desempeño que explicó la contracción de 0,2% que ya había informado el Banco Central en agosto pasado y de acuerdo con la información preliminar de las Cuentas Nacionales.

Ahora, el ente emisor detalló el desempeño del PIB por región, donde destacó la contracción del norte de Chile, zona caracterizada por la actividad minera y la extracción de cobre, principal exportación de Chile.

La mayor alza se registró en la Región de Atacama (8,3%) y la mayor caída en la Región de Antofagasta (-6,3%). En el balance general, tres regiones anotaron dos trimestres consecutivos a la baja (recesión técnica) y otras tres con tres o más trimestres seguidos con contracción.

“Lo relevante es que varias de estas economías llevan varios trimestres consecutivos cayendo, por lo que estamos frente a una debilidad más persistente que un fenómeno puntual. El desafío es recuperar inversión y avanzar hacia matrices productivas regionales más diversificadas”, dijo Pablo Müller, director del magíster en desarrollo económico, social y políticas de la U. Autónoma.

El Banco Central también dijo que la baja del PIB en el segundo trimestre fue explicada “en menor medida” por la construcción, “incidiendo en la mayoría de las regiones del país”.

“Considerando la descomposición por macrozonas, la zona norte registró la principal incidencia en la contracción nacional del PIB, lo que fue compensado en parte por el aumento de la actividad en la Región Metropolitana”, comentó el Banco Central.

Otras compensaciones a la caída del PIB durante el segundo trimestre tuvieron que ver con que “los servicios personales y el comercio registraron aumentos, compensando parcialmente los resultados previos”.

En detalle, la actividad económica de la Región de Arica y Parinacota se contrajo 4,9%. La baja se explicó por caídas en la industria y el resto de bienes. “En industria, destacó la menor actividad pesquera, mientras que en el resto de bienes, lo hicieron la pesca extractiva y la construcción”, dijo el Banco Central.

La zona ya había caído 1,4% en el primer trimestre de este año y con el último dato del segundo trimestre entra en recesión técnica.

La Región de Tarapacá registró en el último periodo medido una caída de 4,5% por motivo del desempeño de la minería y en “menor medida” por la construcción; “dentro del resto de bienes, y de la industria pesquera también incidieron en el resultado”.

En el primer trimestre, el PIB había subido 6,3% y puso en eso momento fin a una racha de cinco trimestres consecutivos a la baja.

Siguiendo hacia el sur, la Región de Antofagasta registró una contracción de 6,3%, que “fue incidida principalmente por la minería del cobre, seguida por la caída de la construcción dentro del resto de bienes”.

Ante este escenario, la región anotó cuatro trimestres seguidos a la baja.

En tanto, la Región de Atacama se desacopló de la tendencia de la zona macrozona norte y anotó un alza de 8,3%, “impulsada por la minería, donde destacó la mayor extracción de oro y plata. Esto de bienes también contribuyó positivamente, aunque en menor medida, incidido por la construcción”.

Mientras que, en la macrozona centro, la Región de Coquimbo registró un crecimiento de 0,9% durante el segundo trimestre. La cifra fue explicada “por el alza de los servicios, en particular, por los servicios personales. El resto de bienes contrarrestó parcialmente estos resultados, incidido por un menor desempeño del sector agropecuario-silvícola y la construcción”.

En el primer trimestre, la Región de Coquimbo había caído 0,7%.

Por su lado, la Región de Valparaíso registró un crecimiento de 1,7% por “el desempeño de la refinación de combustibles dentro de la industria manufacturera. En menor medida, el resto de bienes y los servicios también aportaron al crecimiento, destacando la generación de energía eléctrica y los servicios personales, respectivamente”.

Durante el primer trimestre, la Región de Valparaíso había registrado una caída del PIB del 0,3%.

La Región Metropolitana creció 1,6%, “incidida por el desempeño generalizado de los servicios, donde destacaron los servicios personales, y el comercio, impulsado por las ventas mayoristas y minoristas. La caída de la construcción, dentro del resto de bienes, compensó en parte el resultado anterior”.

Pasando a la macrozona centro sur, la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins anotó una caída de 4,2%, “reflejó el desempeño de la minería del cobre, lo que fue compensado parcialmente por una mayor producción frutícola, dentro del resto de bienes”.

La región anotó cuatro trimestres seguidos a la baja.

Por su lado, la Región del Maule creció un 0,7%, “se explicó por alzas tanto en la industria manufacturera como en los servicios. En la primera destacó la contribución de la industria vitivinícola, mientras que los servicios personales lo hicieron en los segundos”.

La región se recuperó luego de tres trimestres seguidos a la baja.

La Región de Ñuble creció 1,1%, “impulsada por los servicios, donde destacó el aporte de los servicios personales. Este resultado fue contrarrestado parcialmente por la caída de la generación eléctrica, la actividad agropecuaria-silvícola y la construcción, dentro del resto de bienes”.

En el trimestre anterior, el PIB de la Región de Ñuble bajó 2,9%.

En tanto que la Región del Biobío disminuyó 3,0%, “debido al desempeño de la industria y el resto de bienes. En la primera destacó la industria pesquera, mientras que, en el segundo, lo hicieron la generación eléctrica y la construcción”.

La zona había anotado una contracción de 4,6% en el primer trimestre y ahora anota la segunda baja.

Siguiendo por la macrozona sur, la Región de la Araucanía exhibió un alza de 0,7%, “explicada por los servicios personales, dentro de las actividades de servicios, y por el alza de la construcción, dentro del resto de bienes”.

El trimestre anterior la región había anotado una contracción de 2,6% y con el dato de este trimestre evitó la recesión técnica.

La Región de Los Ríos creció 1,6%, “resultado que fue explicado por el resto de bienes, donde destacó la contribución de la ganadería y la construcción, y, en menor medida, por los servicios personales y la industria alimenticia”.

Cerrando la zona, la Región de Los Lagos creció un 1,1%, “reflejó un aumento generalizado de las actividades económicas”. En detalle, el Banco Central comentó que “destacó el desempeño de la pesca y la construcción, dentro del resto de bienes, de servicios personales y del comercio, en particular minorista”.

El Banco Central también informó que en la macrozona austral solo hubo bajas en el segundo trimestre.

La Región de Aysén registró una contracción de 4,2% y se explicó “principalmente por la acuicultura, y en menor medida, por la construcción, ambas dentro del resto de bienes. La minería y los servicios compensaron en parte estos resultados”.

En el trimestre anterior, la Región de Aysén también anotó una contracción de un 1,7%.

Por su lado, la Región de Magallanes presentó una caída de 1,9%, “incidida por el desempeño de la acuicultura y la construcción dentro del resto de bienes. Los servicios empresariales y el comercio aumentaron, compensando en parte el resultado anterior”.

La última región del país de norte a sur registró su tercer trimestre consecutivo a la baja.