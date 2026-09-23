El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

El desprendimiento de un glaciar, un sismo y un aluvión: la sigla GLOF, el acrónimo de Glacial Lake Outburst Flood (inundación por desbordamiento de lago glacial, en inglés), describe la reacción en cadena que mató a cientos en Nepal, y que los geólogos llevan tiempo advirtiendo también podría producirse en la Patagonia argentina.

El Chaltén, pueblo ubicado en la provincia argentina de Santa Cruz, se encuentra en un territorio particular: cerca del cerro Solo, el lago glaciar Torre y el río Fitz Roy, el desprendimiento del primero en el segundo podría incrementar gravemente el caudal del tercero. El pueblo, separado del resto del país por un puente, podría quedar aislado sin más, en este caso.

Carretera que lleva a El Chaltén, Argentina.

Al menos eso es lo que sucedió en Nepal el 26 de agosto, cuando un bloque de un glaciar se desplomó 1.500 metros en un valle angosto, generando un temblor de 5,2 grados. A esto, la reacción en cadena agregó una mezcla de agua y rocas que fue bajando por un río, con una consistencia parecida al cemento fresco.

Esto llevó a la destrucción de Timure, un pequeño pueblo en el distrito de Rasuwa, que bordea la frontera himalaya entre Nepal y Tíbet. La tragedia provocó al menos 1.451 muertos y cerca de 5.800 desaparecidos reportados hasta el momento.

El río Trishuli llegó a crecer entre 15 y 18 metros por encima de su nivel habitual, y destruyó asentamientos a lo largo de 72 kilómetros. Así, Nepal expuso las consecuencias que puede producir un desborde súbito de un lago glaciar en un valle ocupado por viviendas, caminos e infraestructura.

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A 18 mil kilómetros de Nepal, el pueblo de El Chaltén, en Santa Cruz, teme una situación similar: el riesgo de una inundación repentina asociada a un lago glaciar, seguida por una descarga abrupta de agua, rocas, sedimentos y troncos.

Desde el pueblo, la silueta del Cerro Solo es inconfundible: su pico vertical de granito, que se alza a 2.121 metros sobre el nivel del mar, se refleja en la Laguna Torre entre icebergs flotantes. Allá arriba es donde comienza el riesgo, destaca el diario The Guardian.

Se estima que el glaciar Torre ha perdido 4 kms cuadrados de superficie, mientras que su espesor de hielo disminuyó entre 60 y 70 metros entre 1952 y 2023. A medida que el hielo retrocede, el equilibrio de las laderas circundantes también se altera, en un proceso que los investigadores describen como una “liberación de tensiones”. Esta transformación se manifiesta en deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas que dejan cicatrices en la ladera. Entre 2002 y 2023, el volumen de material desplazado aumentó, mientras que la velocidad del movimiento se duplicó.

“Se mueve lentamente, pero durante lluvias intensas o altas temperaturas, se acelera a impulsos”, explica al periódico británico Daniela Schmidt, geóloga de la Universidad de Buenos Aires: “Al volverse inestables, las laderas pueden deslizarse y verter un gran volumen de material en el lago, provocando su desbordamiento. Solo hace falta un desencadenante”.

Puente para entrar a El Chaltén, Argentina.

Autoridades del Parque Nacional Los Glaciares y del municipio de El Chaltén, junto con organizaciones locales y diversas instituciones científicas, trabajan en el desarrollo del primer sistema de alerta temprana del país para “inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares” (GLOF, por sus siglas en inglés) y en la elaboración de protocolos de evacuación.

”Nos estamos preparando para el peor escenario posible”, afirma Enrique Rivero, secretario de Gobierno de El Chaltén. Tanto en los escenarios más conservadores como en los de mayor gravedad, una inundación acabaría llegando al puente y dejándolo inutilizable. Este puente constituye la única vía de acceso terrestre que conecta El Chaltén con la Ruta Provincial 41.

Si el fenómeno ocurriera en verano, con un peak de probabilidad entre diciembre y febrero, la localidad quedaría aislada, dejando varadas a más de 27 mil personas, entre residentes y turistas. Actualmente, según los vecinos, no existe señalización que indique rutas o instrucciones de evacuación, ni los hoteles advierten a sus huéspedes sobre el riesgo.

La inundación también podría afectar infraestructuras críticas situadas a pocos metros del río Fitz Roy, incluidas plantas de gas y electricidad, escuelas y viviendas. Ya han comenzado las conversaciones sobre un plan de contingencia que contempla, entre otras medidas, un posible reasentamiento.

“Se interrumpiría el suministro de gas proveniente de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, dejándonos sin calefacción”, explica Paula Chaparro, miembro de la Asociación de Guías de Montaña de El Chalté. “Si falla la red eléctrica, El Chaltén depende de generadores que funcionan con fueloil; si se agota el combustible, nos quedamos sin electricidad. Es una reacción en cadena problemática”, detalla.

Vista de la Patagonia argentina. Chris Stenger

El Parque Nacional Los Glaciares ya ha tomado medidas para abordar el riesgo de un GLOF tales como el traslado del campamento De Agostini, la modificación del trazado de senderos y la instalación de señales de advertencia. Además, se estableció un protocolo de evacuación que involucra a al menos 25 personas para gestionar posibles inundaciones durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes.

La alcaldía de El Chaltén ha aprobado una resolución para elaborar un plan de evacuación, mientras se desarrolla un sistema de detección con seis estaciones de monitoreo, equipadas con cámaras, sensores y boyas de emergencia, destinado a activar alertas mediante sirenas, mensajes de texto (SMS) y correo electrónico.

Sin embargo, los recortes presupuestarios han retrasado la implementación, ya que el costo estimado de 220 mil dólares supera la capacidad actual del parque, según señaló Eduardo Marino, exsecretario de Gobierno de El Chaltén.