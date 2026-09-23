SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    El Chaltén, el pueblo patagónico en Argentina que podría sufrir la misma catástrofe que Nepal

    Ubicado en la provincia argentina de Santa Cruz, El Chaltén reúne una serie de condiciones para que se genere un aluvión de proporciones. Las autoridades locales están estudiando potenciales planes de evacuación en una zona particularmente turística.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    Consecuencias de las graves inundaciones en Nepal. Foto: @UN en X

    El desprendimiento de un glaciar, un sismo y un aluvión: la sigla GLOF, el acrónimo de Glacial Lake Outburst Flood (inundación por desbordamiento de lago glacial, en inglés), describe la reacción en cadena que mató a cientos en Nepal, y que los geólogos llevan tiempo advirtiendo también podría producirse en la Patagonia argentina.

    El Chaltén, pueblo ubicado en la provincia argentina de Santa Cruz, se encuentra en un territorio particular: cerca del cerro Solo, el lago glaciar Torre y el río Fitz Roy, el desprendimiento del primero en el segundo podría incrementar gravemente el caudal del tercero. El pueblo, separado del resto del país por un puente, podría quedar aislado sin más, en este caso.

    Carretera que lleva a El Chaltén, Argentina.

    Al menos eso es lo que sucedió en Nepal el 26 de agosto, cuando un bloque de un glaciar se desplomó 1.500 metros en un valle angosto, generando un temblor de 5,2 grados. A esto, la reacción en cadena agregó una mezcla de agua y rocas que fue bajando por un río, con una consistencia parecida al cemento fresco.

    Esto llevó a la destrucción de Timure, un pequeño pueblo en el distrito de Rasuwa, que bordea la frontera himalaya entre Nepal y Tíbet. La tragedia provocó al menos 1.451 muertos y cerca de 5.800 desaparecidos reportados hasta el momento.

    El río Trishuli llegó a crecer entre 15 y 18 metros por encima de su nivel habitual, y destruyó asentamientos a lo largo de 72 kilómetros. Así, Nepal expuso las consecuencias que puede producir un desborde súbito de un lago glaciar en un valle ocupado por viviendas, caminos e infraestructura.

    Chile es un país de glaciares: ¿Podría ocurrir una avalancha fatal como en Nepal?

    A 18 mil kilómetros de Nepal, el pueblo de El Chaltén, en Santa Cruz, teme una situación similar: el riesgo de una inundación repentina asociada a un lago glaciar, seguida por una descarga abrupta de agua, rocas, sedimentos y troncos.

    Desde el pueblo, la silueta del Cerro Solo es inconfundible: su pico vertical de granito, que se alza a 2.121 metros sobre el nivel del mar, se refleja en la Laguna Torre entre icebergs flotantes. Allá arriba es donde comienza el riesgo, destaca el diario The Guardian.

    Se estima que el glaciar Torre ha perdido 4 kms cuadrados de superficie, mientras que su espesor de hielo disminuyó entre 60 y 70 metros entre 1952 y 2023. A medida que el hielo retrocede, el equilibrio de las laderas circundantes también se altera, en un proceso que los investigadores describen como una “liberación de tensiones”. Esta transformación se manifiesta en deslizamientos de tierra y desprendimientos de rocas que dejan cicatrices en la ladera. Entre 2002 y 2023, el volumen de material desplazado aumentó, mientras que la velocidad del movimiento se duplicó.

    “Se mueve lentamente, pero durante lluvias intensas o altas temperaturas, se acelera a impulsos”, explica al periódico británico Daniela Schmidt, geóloga de la Universidad de Buenos Aires: “Al volverse inestables, las laderas pueden deslizarse y verter un gran volumen de material en el lago, provocando su desbordamiento. Solo hace falta un desencadenante”.

    Puente para entrar a El Chaltén, Argentina.

    Autoridades del Parque Nacional Los Glaciares y del municipio de El Chaltén, junto con organizaciones locales y diversas instituciones científicas, trabajan en el desarrollo del primer sistema de alerta temprana del país para “inundaciones por desbordamiento de lagos glaciares” (GLOF, por sus siglas en inglés) y en la elaboración de protocolos de evacuación.

    ”Nos estamos preparando para el peor escenario posible”, afirma Enrique Rivero, secretario de Gobierno de El Chaltén. Tanto en los escenarios más conservadores como en los de mayor gravedad, una inundación acabaría llegando al puente y dejándolo inutilizable. Este puente constituye la única vía de acceso terrestre que conecta El Chaltén con la Ruta Provincial 41.

    Si el fenómeno ocurriera en verano, con un peak de probabilidad entre diciembre y febrero, la localidad quedaría aislada, dejando varadas a más de 27 mil personas, entre residentes y turistas. Actualmente, según los vecinos, no existe señalización que indique rutas o instrucciones de evacuación, ni los hoteles advierten a sus huéspedes sobre el riesgo.

    La inundación también podría afectar infraestructuras críticas situadas a pocos metros del río Fitz Roy, incluidas plantas de gas y electricidad, escuelas y viviendas. Ya han comenzado las conversaciones sobre un plan de contingencia que contempla, entre otras medidas, un posible reasentamiento.

    “Se interrumpiría el suministro de gas proveniente de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, dejándonos sin calefacción”, explica Paula Chaparro, miembro de la Asociación de Guías de Montaña de El Chalté. “Si falla la red eléctrica, El Chaltén depende de generadores que funcionan con fueloil; si se agota el combustible, nos quedamos sin electricidad. Es una reacción en cadena problemática”, detalla.

    Vista de la Patagonia argentina. Chris Stenger

    El Parque Nacional Los Glaciares ya ha tomado medidas para abordar el riesgo de un GLOF tales como el traslado del campamento De Agostini, la modificación del trazado de senderos y la instalación de señales de advertencia. Además, se estableció un protocolo de evacuación que involucra a al menos 25 personas para gestionar posibles inundaciones durante las temporadas de mayor afluencia de visitantes.

    La alcaldía de El Chaltén ha aprobado una resolución para elaborar un plan de evacuación, mientras se desarrolla un sistema de detección con seis estaciones de monitoreo, equipadas con cámaras, sensores y boyas de emergencia, destinado a activar alertas mediante sirenas, mensajes de texto (SMS) y correo electrónico.

    Sin embargo, los recortes presupuestarios han retrasado la implementación, ya que el costo estimado de 220 mil dólares supera la capacidad actual del parque, según señaló Eduardo Marino, exsecretario de Gobierno de El Chaltén.

    Más sobre:ArgentinaGlaciaresEl ChalténNepalCatástrofeAluviónMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Presidenta de RN respalda gestión del ministro García Ruminot y acusa: “Hay una mala intención en las críticas”

    Buscan a ecuatorianos por ataque a mujer y comerciante en local de comida de Maipú y descartan vínculo con turbazo previo

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    Lo más leído

    1.
    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    2.
    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    Japón reclama una reforma urgente de la ONU y apunta al Consejo de Seguridad por presentar una “fatiga institucional”

    3.
    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    4.
    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”

    Jorge Heine, exembajador de Chile en Beijing: “Trump se ha dado cuenta de que China es un gigante y que no lo puede mover ni empujar tan fácilmente”

    5.
    Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

    Xi llega a Washington para comenzar su visita de Estado y recibe inusual bienvenida por parte de Trump

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    5 formas para hacer que las alergias primaverales sean menos desagradables, según una inmunóloga

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este jueves 24 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 24 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles
    Chile

    Carabineros detiene a mujer por incendio en que fallecieron dos personas en Cerrillos este miércoles

    Presidenta de RN respalda gestión del ministro García Ruminot y acusa: “Hay una mala intención en las críticas”

    Buscan a ecuatorianos por ataque a mujer y comerciante en local de comida de Maipú y descartan vínculo con turbazo previo

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo
    Negocios

    Operadores financieros recortan expectativas de inflación para septiembre, pero la elevan para el largo plazo

    Link Capital Partners compra parte del paquete de acciones de Red Megacentro que buscaba adquirir el grupo Angelini

    De Grange detalla con qué concesionarias negocia bajar el cobro del TAG y responde a las críticas del CPI

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento
    Tendencias

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Preocupación en el fútbol chileno: Reinaldo Sánchez se encuentra hospitalizado en estado grave
    El Deportivo

    Preocupación en el fútbol chileno: Reinaldo Sánchez se encuentra hospitalizado en estado grave

    “Poco y nada hizo en el partido”: en Paraguay critican a la Roja luego de que se clasificaran a la final de los Odesur

    “La Vinotinto impuso su ley”: prensa de Venezuela festeja el triunfo sobre la Roja femenina en los Odesur

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre
    Cultura y entretención

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “¡Están matando a un h...!“: cómo nació la legendaria frase que unió a Zalo Reyes y Felipe Avello

    El Motín de Cambiaso: sangre, aguardiente, saqueos y una bandera pirata flameando en Punta Arenas

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses
    Mundo

    Informe estima en 450 mil las muertes que el fenómeno de El Niño podría provocar en los próximos seis meses

    Xi aboga por una relación estable con Estados Unidos a su llegada a Washington para reunirse con Trump

    Ucrania aborda con Irán “pasos mutuos” para evitar “un mayor aumento de las tensiones” bilaterales

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse