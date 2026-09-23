Exembajador ante la OEA, Dario Paya, defiende incorporación de Chile al Escudo de las Américas: “Me parece de sentido común”

El exembajador de Chile ante la OEA, Darío Paya, defendió con vehemencia la decisión de José Antonio Kast de adherir al Escudo de las Américas, la instancia impulsada por el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar a países del hemisferio en materias de seguridad y combate al crimen organizado.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el también exdiputado sostuvo que: “A mí me llama la atención tanta, entre comillas, repercusión, porque me parece de sentido común incorporarse a esto”.

“O sea, imagínate que en tu barrio hay una crisis deseguridad, tú mismo eres de los que más ha intentado que se haga al respecto y has prometido hacer algo al respecto y de pronto todos tus vecinos se ponen de acuerdo para compartir información, compartir inteligencia, antecedentes que son claves cuando el problema tiene connotaciones internacionales. Si tú dijeras, no, yo no me meto, yo me quedo fuera, sería para dar explicaciones” , añadió.

En esa línea, descartó que el grupo al que se sumó Chile tenga como objetivo principal lo ideológico.

“ No creo que el Escudo de las Américas sea en sí ideológico , es lo que es. Que el que el lidere esto sea el presidente Trump, que él tenga su propia agenda y su propio programa, bueno, eso es una cuestión distinta, pero la organización a la que nos están invitando a integrar tiene un objetivo propio”, aseguró.

En tanto, Paya se refirió a las críticas que han surgido por la decisión de Kast, sobre todo desde la oposición, y acusó que son consecuencias de que la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, a la Secretaría General de la ONU, no haya prosperado.

“Esto sorprende a la oposición en un momento de ofuscación consigo mismo, por un error propio, que fue la muy muy mal pensada, muy mal evaluada y muy mal tratada campaña de la expresidenta Bachelet a las Naciones Unidas”, aseguró.

Asimismo, Paya calificó como “apropiado” el discurso que realizó este martes Kast frente a la Asamblea General de la ONU.

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