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    Ministro Arrau defiende adhesión al Escudo de las Américas y apunta lucha coordinada contra el crimen organizado

    Según señaló el ministro, “llegó la hora de enfrentar el crimen organizado como un problema país de verdad y dejar de creer que somos inmunes".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la mañana de este miércoles, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, defendió la adhesión al Escudo de las Américas apuntando que es necesaria una lucha coordinada contra el crimen organizado.

    En el marco de su participación en el participa en el ciclo de Icare ‘Conoce a tu ministro’, es que Arrau destacó que “es la declaración de intención de trabajar para combatir el crimen organizado y el terrorismo”.

    “Pero esto habrá que irlo desarrollando en detalle. Yo me he reunido con contrapartes de estos y esto no es nada nuevo. Chile comparte informaciones, parte de Interpol y tenemos convenios con múltiples países, bilaterales y multilaterales, para la persecución del crimen organizado, del terrorismo, esto es uno más que puede ser tremendamente potente”, agregó.

    Asimismo, Arrau destacó que “el crimen organizado es una amenaza que la tenemos no en la puerta del país, la tenemos adentro. Por eso el combate a la corrupción es sumamente importante. Cuando vemos personas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial involucradas en actos de corrupción, porque es la verdad, es cosa de las noticias, es preocupante”.

    “La respuesta a esta amenaza no solamente tiene que ser en normas internas, sino que en una mayor coordinación de información, de combate. Esto no significa que va a venir alguien de afuera a bombardear en Chile, significa que no hay sesión de soberanía, nuestra situación es muy diferente a lo que está pasando en el Caribe, no es eso. Entonces son agilizar intercambios de información, de inteligencia, puede ser en cuanto a temas policiales, que es a lo que yo me refiero, no a defensa, que es otro capítulo”.

    Tras el foro, Arrau agregó que “llegó la hora de enfrentar el crimen organizado como un problema país de verdad, y dejar de creer que somos inmunes, y hacer todas las cosas posibles para combatirlo, sin ceder soberanía, sin ninguna de las cosas que se han tratado de instalar”.

    “El secreto bancario yo no veo que sea más que un eslogan de la izquierda”

    Arrau además abordó la discusión respecto al secreto bancario apuntando que “el secreto bancario, yo no veo que sea más que un eslogan de la izquierda””.

    Según mencionó “toda la evidencia que tenemos dice que, hoy día, solicitud que se presenta, se aprueba. Podemos mejorar los métodos para que sean en menos horas. Pero la verdad es que yo creo que hay que avanzar antes”.

    Tras su exposición, el ministro realizó un llamado a tener “seriedad” en el debate, y agregando que “claramente un sector político insiste en esto porque sabemos que es una cantinela, que es básicamente una discusión netamente política y no técnica”.

    Reforma para extender el plazo de detención de migrantes

    En la ocasión, el ministro también abordó el rechazo a la reforma para extender el plazo de detención de Migrantes.

    “Es algo lamentable y por eso el llamado es a que estos sectores políticos recapaciten”, mencionó, añadiendo que “nos queda una herramienta que es reponer el proyecto, que se requieren dos tercios, que es un cuórum muy alto, pero confiamos en que esto es de sentido común”.

    “Entiendan que con esto no le están haciendo un daño a un gobierno o a un sector político en particular, sino que le quitan una herramienta a Chile”, enfatizó.

    Convención Constitucional: “Yo creí que iba a ser más violento, pero fue más ridículo”

    Durante su exposición, el ministro además recordó como fue su participación en la convención constitucional señalando que “yo creí que iba a ser más violento, pero fue más ridículo”.

    “Primer día y vemos corpóreos corriendo por dentro del edificio, edificio maravilloso, de la arquitectura del fin del siglo XIX, precioso, el Congreso, pero tenemos corpóreos. Gente dando discursos sin ropa. Se nos olvida, pero están ahí las imágenes”, mencionó.

    “El texto me lata recordárselo, porque vamos a partir mal el día, pero ahí está”, enfatiznado que “si esa cuestión se aprobaba desde mi punto de vista era el abismo”.

    Además destacó las charlas realizadas a lo largo del país, mencionando que “la gente se fue dando cuenta” y que “la cosa también la hicieron fácil, digamos, con estos corpóreo y el texto en sí, se emborracharon, digamos”.

    “Pero fue una etapa donde nos dimos cuenta de dos cosas. Uno, el costo que tiene abandonar la política. No son frases mías, si lo decía Platón, digamos. El costo de abandonar la política es ser gobernado por los peores hombres. Si tenemos al Pelao Vade, Florcita Motuda. Entonces, es el abandono de la política”, agregó.

    Más sobre:Martín ArrauEscudo de las AméricasSecreto BancarioMigrantesConvención constitucional

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