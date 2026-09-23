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    Política

    Escudo de la Américas: excanciller Fernández acusa omisión de Kast y advierte que EE.UU. podría terminar pidiendo “ingreso de tropas”

    En conversación con el programa Desde la Redacción el exministro de Relaciones Exteriores afirmó que: "Este Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca puede terminar en que el gobierno actual de Estados Unidos pida a Chile un acuerdo para el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad".

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    La adhesión de Chile al Escudo de las Américas, la instancia impulsada por el Mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, para coordinar a países del hemisferio en materias de seguridad y combate al crimen organizado, sigue generando controversia en nuestro país y la declaración emitida por el Departamento de Estado de EE.UU. en que incluye intención de convocar al Tiar y abre opción de cooperación militar, genera dudas en distintos sectores.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el excanciller, Mariano Fernández, se manifestó critico de la decisión de José Antonio Kast y sostuvo que el gobierno de Chile omitió en su comunicado oficial, sobre la incorporación al grupo, los alcances que esta adhesión podría tener.

    “La declaración del gobierno chileno no dice lo que la declaración del gobierno de Estados Unidos, que es completamente distinto”, sostiene Fernández, agregando en esa línea “lo que le comunica el gobierno chileno a la opinión pública chilena no es lo que aparece en el comunicado conjunto de los Estados respecto de qué se trata el Escudo de las Américas”.

    “Esto quiere decir que el gobierno chileno le está faltando la verdad a su opinión pública, porque lo que dicen los documentos, la declaración de Estados Unidos y la declaración conjunta que tengo aquí, agregan un conjunto de otras cosas que no tienen nada que ver con el combate al crimen organizado”, recalcó.

    En tanto, sobre el punto particular del Tiar, el excanciller sostuvo que “El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca es básicamente un tratado en que países del continente pueden convocarlo para defenderse de potencias extranjeras”.

    En esa dirección añadió que: “O sea, es un tratado militar. No tiene nada que ver con cooperación de la policía, del crimen organizado, de terroristas”.

    Y posteriormente lanzó: “A mí no me gusta el mundo de los profetas de la catástrofe, pero hay que decir lo siguiente: esta mención del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca puede terminar en que el gobierno actual de Estados Unidos pida a Chile un acuerdo para el ingreso de tropas norteamericanas con inmunidad para poder combatir estos asuntos”.

    Asimismo, Fernández puso una voz de alerta sobre la mención económica de la declaración conjunta dada a conocer por el gobierno de Estados Unidos.

    “El gobierno de Estados Unidos dice que este acuerdo es para defender las economías y coloca varios puntos ahí que uno ya sabe que son puntos conflictivos”, sostuvo Fernández.

    También el excanciller mencionó otro punto, para él, controversial del acuerdo de los países del Escudo de la Amérdicas: “Agrega después la defensa de la democracia. Está muy bien, nosotros estamos siempre de acuerdo en esto, pero colocado en un tratado para combatir el crimen organizado, en que yo creo que hay unanimidad, meter estos elementos es, primero que todo, una confusión y segundo, es bastante peligroso, porque cuando usted toma decisiones sobre temas militares y los mezcla con los asuntos policiales, estamos en otra situación”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Escudo de las AméricasMariano FernándezJosé Antonio KastDonald TrumpTiar

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