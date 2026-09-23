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    Esteban Paredes sentencia a Erick Pulgar en la Roja: “Si no quiere ir porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más”

    El máximo artillero histórico del fútbol chileno se refirió a la actitud del volante frente a la negativa de integrarse a la última convocatoria de la selección.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Esteban Paredes fustigó fuertemente a Erick Pulgar por su negativa a la Roja.

    La visita de Nicolás Córdova a Brasil no surtió efecto. Por más que el interino entrenador de la Roja quisiera el regreso de Erick Pulgar al equipo, se encontró con la firme negativa del volante, pieza clave del Flamengo de Río de Janeiro.

    En agosto pasado, tanto el técnico como el gerente de selecciones viajaron a la capital carioca para conversar con el mediocampista. Una charla en la que expusieron el proyecto y cómo encaja su presencia en el equipo que buscará la clasificación al Mundial 2030.

    A pesar de la gestión realizada, la negativa del futbolista fue rotunda. “No le interesa. No quiere jugar más por la Roja”, advirtieron a El Deportivo en Quilín. Una negativa que se ha vuelto en una constante, ya que considera innecesario volver a la selección nacional. Incluso, advirtió que no quiere porque se siente continuamente criticado por los hinchas y la prensa.

    Presión constante que obligó al propio atleta a referirse al tema. En una larga historia publicada en sus redes sociales, el antofagastino expuso las motivaciones que mueven su carrera en este momento, al margen de deslizar su visión frente a la selección chilena.

    “A lo largo de mi carrera nunca me han movido los elogios ni las críticas. He intentado siempre concentrarme en mi trabajo, en competir y responder dentro de la cancha, por eso tampoco me acostumbro referirme a cada información o supuesto que aparece sobre mí (…) Sí me gustaría que todo el espacio que hoy se está utilizando para intentar explicar, a partir de supuestos, por qué estoy o no en una convocatoria, pudiera servir también para dar visibilidad a los jóvenes que están siendo llamados a la Selección: conocer quiénes son, de dónde vienen, sus historias y el camino que han recorrido para llegar hasta ahí. Hay una nueva generación que merece apoyo, espacio y confianza. Ese debería ser hoy el foco”, afirmó el mediocampista del Mengao.

    Múltiples reacciones

    La actitud de Pulgar levantó variadas respuestas en el ambiente futbolístico, tanto en Brasil como el propio medio nacional. Uno de los que se refirió al tema fue el serbio Dejan Petkovic, el quinto extranjero que más veces vistió la camiseta del Mengao.

    “Los futbolistas tienen que jugar por su selección, porque juegas por la patria. Juegas por tu pueblo, juegas por tu honra, por tu orgullo, por lo que quieras. Existen tantas motivaciones y razones. Yo siempre lo vi de esa manera. Yo también tendría muchísimo orgullo de jugar, como ya he jugado muy poco tiempo para Yugoslavia”, explicó el balcánico.

    Más directo fue Esteban Paredes, quien fustigó fuertemente la decisión del antofagastino, sobre todo, después de que el jugador expusiera sus razones para no asistir al equipo nacional, lejos de los cuestionamientos a su juego.

    “Erick Pulgar no va a la selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él… Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente. Obviamente los futbolistas estamos para las críticas. La gente siempre va a criticar, para bien o para mal, y uno tiene que ser consciente de eso”, afirmó el goleador histórico del campeonato chileno en el programa Tipsters.

    Incluso, el exartillero endureció un poco más su discurso y agregó que “si Pulgar no quiere ir a la selección porque lo van a pifiar, no lo llamo nunca más. No es una obligación ir a la selección, pero es algo que le tiene que nacer al jugador”.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaErick PulgarEsteban ParedesFlamengoDejan Petkovic

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