Jesús Martínez le entrega el primer oro del día al Team Chile en los Juegos Suramericanos y el ciclismo suma plata

El canotaje le dio el primer oro del día al Team Chile, luego de que Jesús Martínez se impusiera en la prueba de Kayak Cross, en una estrechísima definición con el brasileño Murillo Sorgetz.

El representante nacional cerró el recorrido con un tiempo de 36″80, mientras que su rival alcanzó 36″82. El podio lo completó el argentino Matías Contreras, con 37″12. Por su parte, el otro exponente criollo, Andraz Echeverría, remató en el octavo puesto, con 37″90.

“Todos los días, cuando estuve en la villa, me imaginaba el volver a la casa con una medalla de oro, con el reconocimiento de poder sentirse que todo el trabajo que uno hace vale la pena”, declaró el vencedor, con mucha emoción.

Pero no fue la única presea que brindó esta prueba en el día, ya que en la categoría femenina Florencia Aguirre se quedó con la de plata, luego de completar su carrera en 43″58, a 0,87″ de la brasileña Omira Estacia. El bronce fue para la argentina Iris Castiglione.

De este modo, el Team Chile suma 32 oros, 37 platas y 40 bronces, ubicándose en el quinto puesto del medallero.

Brilla el ciclismo

Más temprano, el ciclismo le aportó a la representación nacional la primera medalla del día en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, luego de que la dupla compuesta por Aranza Villalón y Scarlet Cortés alcanzara la plata en la Madison, que se disputó en el Velódromo de Rafaela.

Las chilenas totalizaron 25 puntos, que fueron la sumatoria de los ocho sprints de la prueba. De ellos, el último tiene puntaje doble. Las nacionales concretaron 2, 1, 5, 3, 3, 3, 2 y 6 unidades, que las dejaron a 10 del binomio de Colombia, que se quedó con el oro. Mientras que el bronce para Uruguay.

Aranza Villalón y Scarlet Cortés celebran su actuación. Foto: Sebastián Miranda/Team Chile.

Villalón y Cortés sumaron su segunda medalla de plata en la competencia, pues también habían obtenido el segundo lugar en la prueba de persecución, el pasado 20 de septiembre.

En la misma prueba, Diego Rojas y Jacob Decar consiguieron la plata, luego de una gran arremetida sobre el final. Sumaron 31 puntos en los 12 sprints y en el último consiguieron seis unidades para quedar igualados en el segundo puesto con Perú. En este caso, ambos se quedaron con la misma presea.

En tanto, Daniela Colilef no pudo repetir la medalla de plata que obtuvo la tarde del martes en velocidad y quedó eliminada en las clasificatorias del Keirin. Posteriormente, terminó séptima, mientras que su compañera Paula Molina finalizó décima.

Por su parte, Vicente Araya tampoco pudo avanzar a la disputa por las medallas en la misma prueba en categoría masculina y su cuarto lugar le fue insuficiente para superar la ronda. Similar situación de Camilo Palacios, quien fue quinto en su heat.

Más tarde, el tenis de mesa sumó una nueva plata con la caída en dobles de Daniela Ortega y Paulina Vega frente a la dupla venezolana de Camila Obando y Cristina Gómez. Las chilenas se inclinaron por 11-6, 1-11, 11-9 y 12-10.

Una situación parecida se repitió en el dobles masculino, donde Gustavo Gómez y Nicolás Burgos debieron conformarse con el segundo lugar tras caer dramáticamente por 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10.

Mientras que el tiro con arco sumó una medalla de bronce, luego de que Ángel Vega, Andrés Gallardo y Tomás Peña vencieran a los representantes de Venezuela en la definición.