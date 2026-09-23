Nuevo fuego amigo: fracaso del gobierno en reforma de detención a inmigrantes irregulares vuelve a tensionar a la derecha

Este martes en Renovación Nacional (RN) volvieron a sonar las alarmas.

El fracaso de este martes del gobierno en la Cámara de Diputados, donde por la falta de un voto se rechazó la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de inmigrantes en situación irregular, volvió a tensionar al oficialismo y puso -una vez más- el foco en la gestión del ministro de la Segpres, José García Ruminot (RN).

La iniciativa de La Moneda se rechazó después de que no se cursaran dos permisos constitucionales presentados durante el lunes de los diputados republicanos Felipe Ross y Stephan Schubert, quienes se encuentran fuera del país como parte de la comitiva del Presidente José Antonio Kast en la ONU.

El episodio llevó a parlamentarios del Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario (PNL) y la UDI a apuntar contra la falta de coordinación por parte de la Segpres al momento de votar proyectos clave del gobierno. “Las posibilidades de mejora siempre van a estar, más si el trabajo de la Segpres es coordinación y estrategia”, dijo la diputada de republicanos, Javiera Rodríguez.

“Aquí hay que revisar cuáles fueron los procedimientos. Nosotros habíamos ingresado la rebaja de quórum correspondiente. Tenemos ahí una diferencia con la Secretaría General, que, de hecho, se la hicimos ver al presidente de la Cámara”, cuestionó también el diputado Cristián Araya.

En privado algunos recuerdan que no es primera vez que La Moneda sufre algún traspié en el Congreso ya sea por un mal conteo de votos por parte del ministerio o derechamente un mal trabajo prelegislativo. En esta ocasión, fueron los descuelgues de última hora de algunos parlamentarios de la oposición que habían comprometido su voto lo que enredó la iniciativa de La Moneda.

En ese contexto, en RN no solo salieron a defender públicamente a García, sino que también cuestionaron parte de las críticas. “El ministro García no es el inspector del curso, no es la mamá a cargo de alguna persona”, apuntó -por ejemplo- el jede bancada del partido, Diego Schalper.

En la colectividad algunos no dudan en criticar directamente a los republicanos. Aunque evitan hacerlo púbicamente, en el partido afirman que la jugada de la oposición se da como respuesta a la decisión de la bancada de ese partido y otros diputados de derecha de no permitir un minuto de silencio por los 50 años del atentado contra Orlando Letelier, episodio que el lunes desató la críticas de la izquierda.

Por lo mismo, cuestionan que las críticas apunten contra García, sobre todo en un contexto en el que el ministro había logrado afirmar los 89 votos necesarios para aprobar el proyecto del gobierno. Al ser una reforma constitucional, la iniciativa necesitaba 4/7 de la Cámara, para lo que requerían sí o sí del respaldo de parte de la oposición.

“La principal responsabilidad recae en quienes fueron electos por la ciudadanía para legislar, que defendieron eufóricamente en la Sala la importancia de avanzar en esta ley para Chile y que, llegado el momento de votar, simplemente se arrancaron”, apuntó, por su parte, la secretaria general del partido, Katherine Martorell, consultada respecto a las críticas contra García.

En la colectividad liderada por Andrea Balladares, uno de los cuestionamientos que más molestó vino de la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse. Ayer, la parlamentaria fue una de las más duras respecto al trabajo de la Segpres. “El gobierno no debe confiar en los votos de la oposición, sino que tiene que asegurar y afirmar que estén los propios”, apuntó, por lo que pidió un trabajo “mucho más riguroso”.

El presidente del partido, Guillermo Ramírez, en tanto, este miércoles en entrevista con radio Agricultura bajó el tono y afirmó que “empezar a pedir explicaciones a las Segpres, ver por qué faltó un voto, se puede hacer y evidentemente que quizás esto se podría haber aprobado. Pero lo que a mí me resulta realmente impactante es que al final se empiezan a sacar la careta aquellas personas que siempre estuvieron a favor de la migración irregular”.

En RN recuerdan que las críticas por parte de la UDI a García Ruminot no son nuevas. Aunque hasta el momento nunca habían apuntando directamente contra el exsenador, algunos dirigentes gremialistas llevaban varias semanas instalando la idea de que el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob), estaba también asumiendo las labores de la Segpres.

La ofensiva llevó incluso a que Balladares planteara directamente el tema a Kast en una reunión que sostuvieron a fines de agosto. Ahí, el Mandatario reafirmó el trabajo de García y aseguró que no estaba contemplado ningún ajuste en esa cartera.

En ese contexto, que ayer parte de las críticas volvieran a dirigirse a la Segpres, volvió a levantar ruido en RN y generó varios roces en el sector.

Sin ir más lejos, pese a que algunos diputados de su partido como Javiera Rodríguez criticaron el trabajo de García, el presidente de republicanos Arturo Squella apuntó contra otra figura oficialista: el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI).

“Hace un tiempo que se le esta echando a la Segpres sobre la responsabilidad que le corresponde a los parlamentarios (...). La respuesta que me falta es cuál fue el rol que tuvo el presidente de la Cámara en esto, porque en el fondo se sabía desde el día antes que se habían presentado los permisos”, apuntó en entrevista con radio Duna.

Al mismo tiempo, mostró algunos reparos por el actuar del gobierno: “Yo le que habría hecho es sacarle la urgencia y que se presente una indicación y se vaya a la comisión de nuevo (...). Me da la impresión que no se está tomando, sobre todo en los temas de seguridad, la importancia que corresponde desde el punto de vista legislativo”.

El diputado de RN, Daniel Valenzuela, por su parte, apuntó al Segundo Piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval: “Cuando hablamos de seguridad, no nos podemos dar el lujo que nos falten los votos. Soy testigo que el ministro García ha hecho lo imposible por sacar este proyecto adelante. La pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad del Segundo Piso en La Moneda? ¿Por qué faltaron diputados que andan en el exterior que tenían que votar cuando hay una reforma constitucional?"