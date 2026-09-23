SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Reforma política: Cámara da portazo a intento del PC y senador Urrutia para suavizar condena a gobiernos totalitarios

    A instancias de los diputados de la UDI, que convencieron a las otras bancadas, no se dio el consentimiento para reabrir el debate de una norma que obliga a los partidos políticos a rechazar regímenes dictatoriales. La redacción no dejó conforme a los senadores del PC y al menos a un legislador del Partido Republicano.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson

    En un nuevo giro de la teleserie, y en uso de sus atribuciones, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), puso en tabla para la tarde de este miércoles la reforma para promover “la gobernabilidad y la representatividad del sistema político”.

    Si bien la decisión la adoptó Núñez el martes en la noche, esta mañana, en una tensa reunión, los jefes de comité de la Cámara terminaron de abonar a esa determinación, al rechazar mayoritariamente una solicitud de las bancadas del Senado para dar una nueva revisión al único y último punto pendiente de esta reforma política.

    El lunes pasado, esta iniciativa, presentada en junio de 2025 por el exministro Álvaro Elizalde (PS) y que está prácticamente lista, fue retrasada por los reparos de los senadores Claudia Pascual (PC) e Ignacio Urrutia (Republicano), quienes pidieron corregir la norma que obliga a los partidos políticos a hacer una condena a regímenes dictatoriales en sus respectivas declaraciones de principios.

    Se trataba solo de una frase pendiente de esta reforma política, cuyo texto base ya fue aprobado por la Cámara y el Senado.

    Lo curioso es que este punto —que no era parte del proyecto original y no afectaba su objetivo central— ya había generado dudas sobre su redacción y había sido derivado semanas atrás a una comisión mixta, integrada por senadores y diputados.

    Esa instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo (PS), acordó en forma unánime, con votos desde el Frente Amplio (el diputado Gonzalo Winter) hasta el Partido Republicano (el senador Renzo Trissoti y el diputado Felipe Ross), ajustar la redacción. “Del mismo modo, deberá expresar su condena al establecimiento de un sistema totalitario; al uso de la violencia, propugnarla o incitarla como método de acción política. Asimismo, deberá afirmar su compromiso con la probidad y transparencia de la actividad política”, dice el texto acordado por 9 votos a favor y ninguno en contra.

    Cuba y Bukele

    Pese a ello, a ojos de Pascual y Urrutia, la norma seguía siendo insatisfactoria, ya que podía tener otras implicancias internacionales —al obligar, por ejemplo, a rechazar gobiernos de otros países como Cuba o el de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele—, por lo que recomendaron suavizar el tono y el alcance de esa condena.

    Sorpresivamente, los otros senadores participantes de la reunión del lunes acogieron este reparo del PC y del senador Urrutia, quien actuó, incluso, a contrapelo de lo que opinaba su partido.

    El procedimiento para reabrir la comisión mixta, sin embargo, no era sencillo, al ser algo completamente inusual. De partida, la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso no contemplan expresamente la posibilidad de revertir votaciones, aunque haya habido precedentes en el pasado.

    Para hacer el ajuste, Núñez pidió el acuerdo de los comités del Senado, que luego oficiaron a la Cámara para solicitar reabrir el debate en la comisión mixta.

    Negativa UDI

    La respuesta fue casi inmediata. En la reunión de esta mañana, los jefes de comités de la Cámara, a instancias de la bancada de la UDI, rechazaron la posibilidad de reabrir el debate.

    “No estamos de acuerdo en modificar el acuerdo de la comisión mixta para suavizar el texto acordado para salvar de la declaración de principios, avalando dictaduras del PC, por ejemplo, respecto de Cuba. Es un avance para nuestra democracia que no se avalen dictaduras de cualquier ideología y nos vamos a oponer a que se reabra el debate. Y si se hubiese llegado a citar nuevamente a la mixta, no íbamos a dar la unanimidad y que cada partido asuma su responsabilidad política”, dijo la jefa de bancada de los diputados UDI, Flor Weisse.

    “Creemos que es un muy mal precedente el reabrir el debate en una comisión mixta que había llegado a un acuerdo unánime solo porque una senadora comunista y un senador republicano tienen dudas respecto de la redacción. La primera por proteger a Cuba y el segundo por razones poco entendibles”, señaló el diputado Mario Olavarría (UDI), quien fue el representante del gremialismo en esa instancia mixta.

    Bancada UDI

    Con esa decisión tomada y sin posibilidad de revertirla, la reforma política se votará esta tarde en el Senado, cuyo texto pasaría a su fase final con la votación del próximo lunes en la Cámara.

    En lo medular, la propuesta presentada por Elizalde fortalece a los comités parlamentarios y aumenta las restricciones para la conformación y el financiamiento de partidos; además, eleva los requisitos para las candidaturas independientes.

    No obstante, el efecto más apremiante para las tiendas políticas, incluso las grandes, no solo las pequeñas, es que tendrán un plazo de 18 meses para actualizar sus cifras de militantes, una tarea que históricamente ha sido tortuosa.

    Más sobre:PolíticaCámaraReforma Política

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Triple homicidio en La Reina: tribunal mantiene prisión preventiva para Jorge Ugalde

    Senapred decreta tres alertas rojas y cuatro alertas amarillas por sistema frontal entre las regiones de O’Higgins y Los Lagos

    La explicación del gobierno por las declaraciones a las que adhirió Chile cuando aún no oficializaba su ingreso al Escudo de las Américas

    La reservada reunión de alcaldes de derecha en que se comenzó a fraguar un posible candidato a gobernador RM

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Rechazada reforma para migrantes: republicanos activan plan B y reflotan moción de Gaspar Rivas

    Lo más leído

    1.
    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    Parisi cuestiona adhesión al Escudo de las Américas: “Kast no está cuidando a su gente”

    2.
    La explicación del gobierno por las declaraciones a las que adhirió Chile cuando aún no oficializaba su ingreso al Escudo de las Américas

    La explicación del gobierno por las declaraciones a las que adhirió Chile cuando aún no oficializaba su ingreso al Escudo de las Américas

    3.
    Rechazada reforma para migrantes: republicanos activan plan B y reflotan moción de Gaspar Rivas

    Rechazada reforma para migrantes: republicanos activan plan B y reflotan moción de Gaspar Rivas

    4.
    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    Pese a reparos transversales y votos del PC en contra: Senado aprueba norma pendiente de reforma al sistema político

    5.
    García versus García: RN busca blindar a ministro de la Segpres y apunta a jefe de la Direpol

    García versus García: RN busca blindar a ministro de la Segpres y apunta a jefe de la Direpol

    6.
    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Cámara aprueba admisibilidad de proyecto de ley que busca asegurar inembargabilidad de fondos para deudores del CAE

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    ¿Por qué las alergias de primavera cambian según la ciudad? El contraste entre Santiago y el sur de Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Cyber Monday 2026: ¿Cuándo es el próximo evento de ofertas online?

    Triple homicidio en La Reina: tribunal mantiene prisión preventiva para Jorge Ugalde
    Chile

    Triple homicidio en La Reina: tribunal mantiene prisión preventiva para Jorge Ugalde

    A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Cómo postular a la gift card de hasta $1,6 millones para reparar la vivienda

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos
    Negocios

    Gobierno realizará su primera emisión de deuda en francos suizos

    Territoria: “Tenemos mucho interés en un proyecto en la zona de Estación Mapocho”

    Se multiplica por 4 uso de convenios para postergar pagos tributarios en pymes en últimos cinco años

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico
    Tendencias

    En qué sectores de Santiago habrá lluvia por el sistema frontal, según el pronóstico

    La lluvia llega a Santiago y la zona central: revisa cuándo y qué esperar del evento

    El hábito que pone en riesgo a las personas que padecen de osteoartritis en la rodilla, según un estudio

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur
    El Deportivo

    “Está en evolución, no ha tocado techo”: las proyecciones de Martina Weil tras firmar con récord su oro en los Odesur

    El ninguneo de Erick Pulgar frente a críticas de Esteban Paredes: “Pasé ocho años en Europa, jugué partidos decisivos”

    “Jugadores, la c...”: el duro reproche de la hinchada de Argentina a su selección en los Odesur que da la vuelta al mundo

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios
    Tecnología

    Meta Connect 2026: Mark Zuckerberg presenta nuevos lentes inteligentes, realidad virtual y una IA que puede trabajar por sus usuarios

    Un agente de inteligencia artificial de OpenAI hackeó un sistema de salud del gobierno australiano y la empresa tardó tres meses en informar

    Motorola presenta el Signature 27: su nuevo celular premium con Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, IA de Google y cámara de 200 MP

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar
    Cultura y entretención

    Tom Cruise y la sátira con la que quiere soñar con su primer Oscar

    El flechazo de Linda Eastman y Paul McCartney: cómo el Beatle conoció al amor de su vida entre el caos y la psicodelia

    Foro de las Artes 2026 desplegará más de 30 actividades gratuitas durante octubre

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina
    Mundo

    “Corredor Andes-Atlántico”: el proyecto de infraestructura lanzado por Estados Unidos y Argentina

    Emiratos suspende los vuelos operados por aerolíneas iraníes con origen o destino en su territorio

    Trump recibe a Xi en la Casa Blanca en medio de tensiones

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”
    Paula

    Javiera Zaccarelli, madre de dos hijos con alergias alimentarias: “Es muy difícil entenderlo si es que no lo vives”

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse