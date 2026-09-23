A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile. Foto referencial de archivo

Avanzan los partidos de la Copa Chile y este miércoles Unión La Calera recibe a la Universidad Católica, en el marco de su duelo de ida por los octavos de final.

Este partido marca el debut de John Armijo como DT de los Cementeros, mientras que los Cruzados siguen en la lucha por permanecer en lo alto de la Liga de Primera.

Cuándo juega Unión La Calera vs. UC

El partido de Unión La Calera contra la Universidad Católica es este miércoles 23 de septiembre a las 20:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Nicolás Chahuán.

Dónde ver a Unión La Calera vs. UC

El partido de Unión La Calera contra la Universidad Católica se transmite en exclusiva en la plataforma HBO Max.