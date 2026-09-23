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    Canciller Pérez Mackenna insiste en que el Escudo de las Américas “no tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”

    El ministro aseguró que el acuerdo del grupo no es buscar aplicar el TIAR. "Al final del día la bajada respecto de cada país es de acuerdo a los reglas de cada país, de acuerdo a la voluntad de cada país de incorporar esos procedimientos”, sostuvo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, insistió este miércoles, tal como lo dijo ayer (martes) el Presidente José Antonio Kast, que el Escudo de las Américas -la iniciativa impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado- al que adhirió Chile no tiene que ver con el uso de las fuerzas militares.

    Las críticas sobre la incorporación de Chile al grupo de países se intensificaron luego que se conociera que la declaración conjunta compartida por EE.UU. incluye intención de convocar al TIAR y abre opción de cooperación militar.

    “El Escudo de las Américas, como bien lo dijo el Presidente ayer, no tiene nada que ver con el uso de las fuerzas militares”, sostuvo el canciller.

    Al ser consultado por la intención de convocar al TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca) que se desprende de la declaración conjunta, Pérez Mackenna señaló: “No, no, lo repito, estos son los artículos 6 y 13, no tienen nada que ver con eso. Simplemente, sí estamos todos unidos detrás de esto y nunca se olviden que al final del día la bajada respecto de cada país es de acuerdo a los reglas de cada país, de acuerdo a la voluntad de cada país de incorporar esos procedimientos”.

    Añadió al respecto que “poueden estar muy tranquilos, aquí no hay soberanía, es total soberanía de Chile para decidir cómo hace la bajada respecto de la lucha contra el crimen organizado”.

    En esa línea, Pérez Mackenna explicó los alcances de participar de este grupo. “En la línea del Compromiso de Santiago, es una coordinación, un esfuerzo al que Chile adhiere, como en otros 14 países, para el combate contra la delincuencia organizada transnacional. La delincuencia organizada cruza la frontera, las defensas contra la delincuencia también tienen que cruzar la frontera. Es para cooperar y para poner un acuerdo en cómo vamos a ayudarnos entre nosotros”, puntualizó.

    Al ser consultado respecto de que el propio presidente Trump sostuvo durante su instalación que el Escudo de las Américas tiene un componente militar, el canciller señaló: “Yo no sé cuál haya sido en ese momento el plan, pero esto se ha catalizado una cosa bien concreta. Ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, la declaración del Escudo de las Américas no tiene nada que ver con eso, tiene simplemente que ver con este esfuerzo para combatir el crimen, buscando en el fondo los mecanismos que nos permitan combatir lavado de dinero, seguir la ruta del dinero, ver también el manejo de información, de inteligencia, de datos, en general, a los policías, y el aterrizaje concreto de las cosas prácticas que vayan a generarse a partir de esto, va a ser siempre, siempre, respetando las normas, la legislación y la constitución de cada país".

    En esa línea, añadió: “Esto no es un traje de una sola medida donde todos tienen que ponerse el mismo traje. Aquí, el aterrizaje concreto va a ser en base a lo que cada país necesite y quiere implementar en su lugar. Pero lo que hay en el fondo es una declaración política, una voluntad de cooperar entre nosotros para combatir el crimen organizado”.

    Más sobre:Escudo de las AméricasFrancisco Pérez MackennaCancillerDonald TrumpRelaciones ExterioresTIAR

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